Selecționerul Austriei a văzut ce s-a întâmplat în Cipru - România și a dat verdictul

Grupa H din preliminariile CM 2026 pare că și-a conturat deja ierarhia. România se află abia pe locul 3, cu 5 puncte sub Bosnia și Austria.

Austria are victorii pe linie în grupa H, iar marți seară a reușit să învingă în Bosnia și Herțegovina, scor 2-1. Naționala lui Ralf Rangnick se află pe locul 2, la egalitate cu adversare de aseară, însă are un meci mai puțin disputat.

Ralf Rangnick: "Mulți spun că Cipru nu e o echipă serioasă, dar iată că au făcut 2-2 cu România"

Favorită la locul 1 și la calificarea directă la CM 2026, Austria a avut viață grea în meciul cu Cipru, de acasă, din urmă cu patru zile. S-a impus la limită, 1-0, după un gol din penalty. Selecționerul Ralf Rangnick a ținut să puncteze la conferința de presă din Bosnia nivelul ridicat al naționalei Ciprului, care a scos punct și contra României.

"Astăzi am făcut un pas important spre Cupa Mondială. Urmează un meci acasă cu San Marino, apoi două meciuri dificile, cu România și Cipru. Mulți spun că Cipru nu este o echipă serioasă, dar iată că astăzi au remizat contra României, 2-2, deci nu e așa.

Momentan nu avem de ce să ne bucurăm. Suntem abia la jumătatea drumului. Avem în continuare de câștigat multe meciuri, iar în partida cu San Marino obiectivul va fi să marcăm cât mai multe goluri", a spus Ralf Rangnick, citat de Sportsport.ba.

Conform clasamentului actual din grupa H, Austria s-ar califica direct la CM 2026, iar Bosnia ar merge la baraj. Datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, România ar juca și ea la baraj, de pe locul 3.

Clasamentul în grupa România din preliminariile CM 2026

Ce meciuri mai are de jucat România în preliminariile CM 2026

  • 12 octombrie, 21:45: România - Austria
  • 15 noiembrie, ora 21:45: Bosnia - România
  • 18 noiembrie, ora 21:45: România - San Marino
