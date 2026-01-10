Sky Sport a anunțat, vineri seară, că AS Roma a făcut o ofertă oficială lui Tottenham pentru Radu Drăgușin. un împrumut până în vară, cu opțiune de transfer definitiv. Fundașul român și-ar fi dat deja acordul pentru a juca sub comanda lui Gian Piero Gasperini.

Radu Drăgușin, la AS Roma. Florin Manea: "Așteptam ca Tottenham să își dea acordul"



Florin Manea, impresarul fotbalistului, a confirmat și el negocierile cu AS Roma, lăsând de înțeles că tot ce mai așteaptă acum este răspunsul lui Tottenham.



"Așteptăm ca Tottenham să își dea acordul pentru transferul lui Radu la AS Roma înainte de a trece la negocierile finale. Există mai multe oferte pentru el, dar Italia este specială pentru Radu, având în vedere că s-a descurcat foarte bine acolo. El e un gladiator, iar gladiatorii sunt potriviți pentru Roma.



Fiorentina? Cu tot respectul, dar nu ar fi alegerea potrivită pentru Radu. Costă 25 de milioane de euro", a spus Florin Manea, la RaiSport.



AS Roma ocupă locul 5 în Serie A, cu 36 de puncte, șase sub liderul Inter Milano.

Florin Manea: "Fiorentina nu e alegerea potrivită pentru Radu"



O altă echipă care l-a dorit pe Radu Drăgușin în această iarnă a fost Fiorentina, însă toscanii traversează un sezon foarte slab și sunt penultimii în Serie A. Florin Manea exclude o astfel de mutare.

