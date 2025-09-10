”Câinii” au decis ca Yanis Găgeatu și Ahmed Bala să meargă, sub formă de împrumut, la două echipe din Liga 3, pentru a prinde mai multe minute în noul sezon.



Găgeatu va evolua la ACS Recolta Gheorghe Doja, în timp ce Bala ar urma să evolueze pentru ACS Înainte Modelu, potrivit comunicatului oficial emis de Dinamo.

În plus, Dinamo a anunțat, recent, și plecarea lui Răzvan Pașcalău la CS Dinamo, în Liga 2, acolo unde va evolua tot sub formă de împrumut la echipa pregătită de Florin Bratu.



Dinamo a renunțat la doi jucători



„Yanis Găgeatu, portarul echipei noastre, va evolua în acest sezon competițional în Liga a III-a, sub formă de împrumut, la ACS Recolta Gheorghe Doja.



De asemenea, clubul a ajuns la un acord cu formația de Liga a III-a ACS Înainte Modelu pentru împrumutul extremei Ahmed Bala, tot pentru acest sezon.



Le dorim mult succes tinerilor noștri jucători și îi așteptăm înapoi în alb-roșu, și mai puternici!”, a transmis clubul.

