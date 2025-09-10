”Câinii” au decis ca Yanis Găgeatu și Ahmed Bala să meargă, sub formă de împrumut, la două echipe din Liga 3, pentru a prinde mai multe minute în noul sezon.
Găgeatu va evolua la ACS Recolta Gheorghe Doja, în timp ce Bala ar urma să evolueze pentru ACS Înainte Modelu, potrivit comunicatului oficial emis de Dinamo.
În plus, Dinamo a anunțat, recent, și plecarea lui Răzvan Pașcalău la CS Dinamo, în Liga 2, acolo unde va evolua tot sub formă de împrumut la echipa pregătită de Florin Bratu.
Dinamo a renunțat la doi jucători
„Yanis Găgeatu, portarul echipei noastre, va evolua în acest sezon competițional în Liga a III-a, sub formă de împrumut, la ACS Recolta Gheorghe Doja.
De asemenea, clubul a ajuns la un acord cu formația de Liga a III-a ACS Înainte Modelu pentru împrumutul extremei Ahmed Bala, tot pentru acest sezon.
Le dorim mult succes tinerilor noștri jucători și îi așteptăm înapoi în alb-roșu, și mai puternici!”, a transmis clubul.
Dinamo, în această perioadă de mercato
Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)
Veniri - Adrian Mazilu (Brighton / 450.000 de euro), Andrei Mărginean (Sassuolo / 450.000 de euro), Nikita Stoianov (Maccabi Netanya / 450.000 de euro), Cristian Mihai (UTA Arad / 350.000 de euro), Raul Opruț ((KV Kortrijk / 200.000 de euro), Danny Armstrong (Kilmarnock / gratis), Devis Epassy (Karmiotissa / gratis), Mamoudou Karamoko (Copenhaga / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), Kyriakou Charalampos (Apollon Limassol / gratis), Codruț Sandu (Rapid / gratis), Luca Bărbulescu (FC Augsburg U19 / gratis), Vadim Kiricenko (UTA Arad / gratis), Jordan Ikoko (Omonia Nicosia / gratis), Alexandru Tabuncic (Rapid / gratis), Yanis Găgeatu (CSU Craiova / gratis), Darius Gavrilă (Tunari / gratis), Mihnea Toader (CS Dinamo / gratis), Mario Din Licaciu (CFC Argeș / gratis), Gabriel Ungureanu (CSM Pașcani / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Petru Neagu (Slobozia), Valentin Dumitrache (Afumați), Alberto Soro (Chaves), Denis Oncescu (FC Argeș), David Irimia (Metaloglobus), Andrei Ionică (Afumați), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Cristian Ionescu (Blejoi), Alexandru Serafim (Rm. Vâlcea), Godwin Udosen (Afumați), Antonio Bordușanu (Poli Iași)
Plecări - Răzvan Patriche (retras din activitate), Denis Politic (FCSB / 970.000 de euro), Patrick Olsen (Horsens / 250.000 de euro), Josue Homawoo (Standard Liege / gratis), Adnan Golubovic (FC Ballkani / gratis), Hakim Abdallah (UTA Arad / gratis), Astrit Selmani (Shaanxi Union FC / gratis), Cristian Costin (Neftchi Baku / gratis), Antonio Luna (Antequera CF / gratis), Petru Neagu (contract încheiat), Andrei Mărginean (Sassuolo / împrumut expirat), David Irimia, Alexandru Irimia (Metaloglobus / împrumutați), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău / împrumutat), Alexandru Ionică, Vadym Kyrychenko, Yanis Neculai (CS Dinamo / împrumutați), Peter Maapia (Gl. Bistrița / împrumutat), Raul Rotund (Slobozia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Alexandru Serafim (D. Călărași / împrumutat), Alexandru Stoian (Șelimbăr / împrumutat)