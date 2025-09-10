OFICIAL Dinamo a mai renunțat la doi jucători: ”Le dorim mult succes!”

Dinamo a mai renunțat la doi jucători: &rdquo;Le dorim mult succes!&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo a mai renunțat la doi jucători, pe care-i va trimite sub formă de împrumut la alte două echipe din România.

TAGS:
yanis găgeatuAhmed BalaDinamo
Din articol

”Câinii” au decis ca Yanis Găgeatu și Ahmed Bala să meargă, sub formă de împrumut, la două echipe din Liga 3, pentru a prinde mai multe minute în noul sezon.

Găgeatu va evolua la ACS Recolta Gheorghe Doja, în timp ce Bala ar urma să evolueze pentru ACS Înainte Modelu, potrivit comunicatului oficial emis de Dinamo.

În plus, Dinamo a anunțat, recent, și plecarea lui Răzvan Pașcalău la CS Dinamo, în Liga 2, acolo unde va evolua tot sub formă de împrumut la echipa pregătită de Florin Bratu.

Dinamo a renunțat la doi jucători

„Yanis Găgeatu, portarul echipei noastre, va evolua în acest sezon competițional în Liga a III-a, sub formă de împrumut, la ACS Recolta Gheorghe Doja.

De asemenea, clubul a ajuns la un acord cu formația de Liga a III-a ACS Înainte Modelu pentru împrumutul extremei Ahmed Bala, tot pentru acest sezon.

Le dorim mult succes tinerilor noștri jucători și îi așteptăm înapoi în alb-roșu, și mai puternici!”, a transmis clubul.

Dinamo, în această perioadă de mercato

Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)

Veniri - Adrian Mazilu (Brighton / 450.000 de euro), Andrei Mărginean (Sassuolo / 450.000 de euro), Nikita Stoianov (Maccabi Netanya / 450.000 de euro), Cristian Mihai (UTA Arad / 350.000 de euro), Raul Opruț ((KV Kortrijk / 200.000 de euro), Danny Armstrong (Kilmarnock / gratis), Devis Epassy (Karmiotissa / gratis), Mamoudou Karamoko (Copenhaga / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), Kyriakou Charalampos (Apollon Limassol / gratis), Codruț Sandu (Rapid / gratis), Luca Bărbulescu (FC Augsburg U19 / gratis), Vadim Kiricenko (UTA Arad / gratis), Jordan Ikoko (Omonia Nicosia / gratis), Alexandru Tabuncic (Rapid / gratis), Yanis Găgeatu (CSU Craiova / gratis), Darius Gavrilă (Tunari / gratis), Mihnea Toader (CS Dinamo / gratis), Mario Din Licaciu (CFC Argeș / gratis), Gabriel Ungureanu (CSM Pașcani / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Petru Neagu (Slobozia), Valentin Dumitrache (Afumați), Alberto Soro (Chaves), Denis Oncescu (FC Argeș), David Irimia (Metaloglobus), Andrei Ionică (Afumați), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Cristian Ionescu (Blejoi), Alexandru Serafim (Rm. Vâlcea), Godwin Udosen (Afumați), Antonio Bordușanu (Poli Iași)

Plecări - Răzvan Patriche (retras din activitate), Denis Politic (FCSB / 970.000 de euro), Patrick Olsen (Horsens / 250.000 de euro), Josue Homawoo (Standard Liege / gratis), Adnan Golubovic (FC Ballkani / gratis), Hakim Abdallah (UTA Arad / gratis), Astrit Selmani (Shaanxi Union FC / gratis), Cristian Costin (Neftchi Baku / gratis), Antonio Luna (Antequera CF / gratis), Petru Neagu (contract încheiat), Andrei Mărginean (Sassuolo / împrumut expirat), David Irimia, Alexandru Irimia (Metaloglobus / împrumutați), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău / împrumutat), Alexandru Ionică, Vadym Kyrychenko, Yanis Neculai (CS Dinamo / împrumutați), Peter Maapia (Gl. Bistrița / împrumutat), Raul Rotund (Slobozia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Alexandru Serafim (D. Călărași / împrumutat), Alexandru Stoian (Șelimbăr / împrumutat)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
Percheziții DNA la ELCEN, &icirc;ntr-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
ARTICOLE PE SUBIECT
Gata, am terminat! Mircea Lucescu, iritat la conferința din Cipru, după &icirc;ncă un rezultat dezamăgitor
"Gata, am terminat!" Mircea Lucescu, iritat la conferința din Cipru, după încă un rezultat dezamăgitor
ULTIMELE STIRI
Supercomputerul OPTA a decis! Ce șanse are Vlad Dragomir să c&acirc;știge Champions League cu Pafos
Supercomputerul OPTA a decis! Ce șanse are Vlad Dragomir să câștige Champions League cu Pafos
Dinamo a reluat negocierile cu fundașul central de un milion de euro: &rdquo;Sunt discuții&rdquo;
Dinamo a reluat negocierile cu fundașul central de un milion de euro: ”Sunt discuții”
Singurul &bdquo;tricolor&rdquo; lăudat de FIFA după Cipru &ndash; Rom&acirc;nia 2-2: &bdquo;Elegant!&rdquo;
Singurul „tricolor” lăudat de FIFA după Cipru – România 2-2: „Elegant!”
FCSB, decizie inspirată. Cum a fost surprins Adrian Șut, imediat după Cipru - Rom&acirc;nia 2-2
FCSB, decizie inspirată. Cum a fost surprins Adrian Șut, imediat după Cipru - România 2-2
Selecționerul Moldovei a găsit vinovatul după ce a luat 11 goluri &icirc;n Norvegia
Selecționerul Moldovei a găsit vinovatul după ce a luat 11 goluri în Norvegia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Cipru - Rom&acirc;nia 2-2 | Dezamăgire totală pentru &bdquo;tricolorii&rdquo; lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cipru - România 2-2 | Dezamăgire totală pentru „tricolorii” lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cum arată grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

Cum arată grupa României din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

FRF a anunțat lotul Rom&acirc;niei pentru barajul de foc cu Ungaria! Miza e calificarea la EURO 2026, meciurile sunt LIVE pe Pro Arena

FRF a anunțat lotul României pentru barajul de foc cu Ungaria! Miza e calificarea la EURO 2026, meciurile sunt LIVE pe Pro Arena

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură &icirc;n mercato: &rdquo;Se comportă ca o echipă din Turcia&rdquo;

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură în mercato: ”Se comportă ca o echipă din Turcia”

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - Rom&acirc;nia: &rdquo;Acum am &icirc;nchis telefonul cu el&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - România: ”Acum am închis telefonul cu el”

CITESTE SI
Apărare pe datorie. Rom&acirc;nia primește a doua cea mai mare alocare de &icirc;mprumuturi europene prin programul SAFE

stirileprotv Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut &rdquo;managerul anului&rdquo; &icirc;n schimbul unei mite de 40.000 de lei

stirileprotv Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Trei din zece rom&acirc;ni nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

stirileprotv Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!