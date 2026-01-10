Patrick Mouratoglou (55 de ani) se menține activ în lumea tenisului, chiar dacă nu mai antrenează nicio jucătoare importantă, în circuitul WTA, la ora actuală.

După despărțirea de japoneza Naomi Osaka, fostul antrenor al Simonei Halep s-a implicat în organizarea evenimentelor Ultimate Tennis Showdown - turnee demonstrative prin care Mouratoglou testează reguli noi în tenis -, dar și în a comenta diverse momente ori situații din tenis pentru prezența sa pe rețelele sociale.

„The Coach,” așa cum se recomandă pe Instagram, este urmărit de 1,8 milioane, iar greutatea audienței l-a făcut să aibă o poziție controversată față de fostul tenismen francez, finalist al Openului Australian, în 2008, Jo-Wilfried Tsonga.

Patrick Mouratoglou, replică acidă către Jo-Wilfried Tsonga. Fostul număr 5 ATP nu l-a iertat

Mouratoglou a criticat o afirmație făcută de Tsonga pentru Univers Tennis, în care fostul jucător din Hexagon afirma că i-ar fi plăcut ca Alcaraz să aibă parte de o concurență mai aprigă.

„Aș fi vrut să îl văd câștigând Roland Garros cu victorii împotriva lui Del Potro, Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer și Rafael Nadal,” a punctat Tsonga, ilustrând prin acest exemplu că lui i-a fost mult mai dificilă viața în turneele de mare șlem, spre deosebire de ce trăiesc Sinner și Alcaraz, în prezent, în circuitul ATP.

Nemulțumit de acest comentariu făcut de Tsonga, Mouratoglou a venit cu o replică puternică, spunând: „Să spui că Alcaraz și Sinner domină pe fondul unei lipse de concurență nu le oferă creditul pe care îl merită. Nivelul de joc de azi e incredibil. Cu adevărat incredibil. Nu cred nicio secundă că jucătorii de top de azi sunt mai puțin periculoși decât cei din generațiile anterioare. Tenismeni ca Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton și Auger-Aliassime sunt tenismeni uriași. Nu sunt sigur că vreun jucător dintr-o generație trecută i-ar fi putut bate constant,” a apreciat Patrick Mouratoglou, într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

„Versiunea cea mai bună a lui Tsonga ar fi bătut jucători ca Draper sau Auger-Aliassime de fiecare dată, dar ok,” a replicat un fan al tenisului, în dezacord cu Mouratoglou, moment în care fostul antrenor al Simonei Halep a venit cu o replică acidă. „Probabil, dar cea mai bună versiune a lui Tsonga a durat doar un sezon,” au fost cuvintele care l-au aprins pe Tsonga.