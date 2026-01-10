GALERIE FOTO Încă un glonț în reputația lui Mouratoglou. Un fost finalist de Grand Slam i-a dat replica: „Nu ai fost tenismen, nu poți să îmi dai lecții”

&Icirc;ncă un glonț &icirc;n reputația lui Mouratoglou. Un fost finalist de Grand Slam i-a dat replica: &bdquo;Nu ai fost tenismen, nu poți să &icirc;mi dai lecții&rdquo; Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Schimb intens de replici între Patrick Mouratoglou și Jo-Wilfried Tsonga.

TAGS:
Jo-Wilfried TsongaPatrick MouratoglouTenis ATPreputațieantrenorGrand Slamjucator
Din articol

Patrick Mouratoglou (55 de ani) se menține activ în lumea tenisului, chiar dacă nu mai antrenează nicio jucătoare importantă, în circuitul WTA, la ora actuală.

După despărțirea de japoneza Naomi Osaka, fostul antrenor al Simonei Halep s-a implicat în organizarea evenimentelor Ultimate Tennis Showdown - turnee demonstrative prin care Mouratoglou testează reguli noi în tenis -, dar și în a comenta diverse momente ori situații din tenis pentru prezența sa pe rețelele sociale.

„The Coach,” așa cum se recomandă pe Instagram, este urmărit de 1,8 milioane, iar greutatea audienței l-a făcut să aibă o poziție controversată față de fostul tenismen francez, finalist al Openului Australian, în 2008, Jo-Wilfried Tsonga.

Patrick Mouratoglou, replică acidă către Jo-Wilfried Tsonga. Fostul număr 5 ATP nu l-a iertat

Mouratoglou a criticat o afirmație făcută de Tsonga pentru Univers Tennis, în care fostul jucător din Hexagon afirma că i-ar fi plăcut ca Alcaraz să aibă parte de o concurență mai aprigă.

„Aș fi vrut să îl văd câștigând Roland Garros cu victorii împotriva lui Del Potro, Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer și Rafael Nadal,” a punctat Tsonga, ilustrând prin acest exemplu că lui i-a fost mult mai dificilă viața în turneele de mare șlem, spre deosebire de ce trăiesc Sinner și Alcaraz, în prezent, în circuitul ATP.

Nemulțumit de acest comentariu făcut de Tsonga, Mouratoglou a venit cu o replică puternică, spunând: „Să spui că Alcaraz și Sinner domină pe fondul unei lipse de concurență nu le oferă creditul pe care îl merită. Nivelul de joc de azi e incredibil. Cu adevărat incredibil. Nu cred nicio secundă că jucătorii de top de azi sunt mai puțin periculoși decât cei din generațiile anterioare. Tenismeni ca Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton și Auger-Aliassime sunt tenismeni uriași. Nu sunt sigur că vreun jucător dintr-o generație trecută i-ar fi putut bate constant,” a apreciat Patrick Mouratoglou, într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

„Versiunea cea mai bună a lui Tsonga ar fi bătut jucători ca Draper sau Auger-Aliassime de fiecare dată, dar ok,” a replicat un fan al tenisului, în dezacord cu Mouratoglou, moment în care fostul antrenor al Simonei Halep a venit cu o replică acidă. „Probabil, dar cea mai bună versiune a lui Tsonga a durat doar un sezon,” au fost cuvintele care l-au aprins pe Tsonga.

Patrick Mouratoglou

  • Cine Este Noua Eleva A Lui Patrick Mouratoglou Alegerea Francezului Nu Mai Surprinde Pe Nimeni 23
×
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tsonga îl invită pe Mouratoglou să nu se mai folosească de imaginea sa pentru atenție pe rețelele sociale

Retras din tenisul profesionist în 2022, Jo-Wilfried Tsonga nu a putut să treacă peste cuvintele adresate de Patrick Mouratoglou.

De șase ori calificat cel puțin în semifinalele unui turneu de mare șlem, Tsonga i-a răspuns lui Mouratoglou, zicând: „Trebuie să arăți puțin respect față de jucătorul care am fost, atunci când spui că am jucat bine doar timp de un sezon.

„Nu te afli în cea mai bună poziție pentru a-mi da lecții.”

Cred că am dreptul să mă întreb dacă mi-ar fi plăcut să îi văd pe Sinner și Alcaraz în aceeași competiție cu Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, Del Potro și mulți alții.

Cred că tu vei fi ținut minte ca „The Coach,” în calitate de comentator, ca organizator de evenimente, ca patron și, onest să fiu, te felicit pentru toate acestea.

Dar nu ai simțit niciodată, în oasele tale, cum se simte să fii jucător profesionist de tenis și să ieși în arenă. Nu știi cum e această experiență.

Nu te afli în cea mai bună poziție pentru a mă corecta sau a-mi da lecții în ceea ce privește tenisul jucat la cel mai înalt nivel.

Numește-mă cum vrei tu, dar nu e nevoie să mă faci de râs pe rețelele sociale și să te folosești de imaginea mea,” a fost replica lui Tsonga pentru Mouratoglou, conform Tennis365.

Tsonga, câștigător de Cupa Davis și vicecampion olimpic

Fost număr 5 mondial, Jo-Wilfried Tsonga a jucat o finală de turneu de mare șlem, în 2008, o finală de Turneu al Campionilor, în 2011, și a cucerit două turnee ATP Masters 1000: la Paris, în 2008, și în Canada, în 2014, într-o finală disputată contra lui Roger Federer.

În proba de dublu masculin a Jocurilor Olimpice de la Londra, a ieșit medaliat cu argint, alături de Michael Llodra.

Dincolo de cele 18 titluri ATP, Jo-Wilfried Tsonga are în palmares inclusiv statutul de câștigător al Cupei Davis, obținut în 2017.

Jo-Wilfried Tsonga

  • 13 13
×
Jo-Wilfried Tsonga Muhammaad Ali din tenis
Jo-Wilfried Tsonga Muhammaad Ali din tenis
Jo-Wilfried Tsonga Muhammaad Ali din tenis
Jo-Wilfried Tsonga Muhammaad Ali din tenis
Jo-Wilfried Tsonga Muhammaad Ali din tenis
Jo-Wilfried Tsonga Muhammaad Ali din tenis
Omul-spectacol din tenis și-a anunțat retragerea. De ce iese din scenă, la 36 de ani, Jo-Wilfried Tsonga
Omul-spectacol din tenis și-a anunțat retragerea. De ce iese din scenă, la 36 de ani, Jo-Wilfried Tsonga
Omul-spectacol din tenis și-a anunțat retragerea. De ce iese din scenă, la 36 de ani, Jo-Wilfried Tsonga
Jo-Wilfried Tsonga Muhammaad Ali din tenis
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
„Mă întreb dacă acesta nu e cel mai frumos moment din cariera mea” Francezii l-au omagiat cum se cuvine pe Jo-Wilfried Tsonga, la retragere
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează
Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează
Juventus a pus ochii pe unul dintre cei mai buni fundași din Premier League
Juventus a pus ochii pe unul dintre cei mai buni fundași din Premier League
Adrian Șut a semnat cu Al Ain! Prezentare spectaculoasă a arabilor
Adrian Șut a semnat cu Al Ain! Prezentare spectaculoasă a arabilor
Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze
Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze
Horațiu Moldovan a ales și semnează: Transfer confirmat!
Horațiu Moldovan a ales și semnează: "Transfer confirmat!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au &icirc;ntors soarta amicalului după un val de schimbări &icirc;n tabăra campioanei

Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au întors soarta amicalului după un val de schimbări în tabăra campioanei

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cea mai bogată echipă din Rom&acirc;nia renunță la doi fotbaliști

Cea mai bogată echipă din România renunță la doi fotbaliști

Maignan, &icirc;njurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: &rdquo;Nenorocitule!&rdquo;

Maignan, înjurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: ”Nenorocitule!”

FCSB &icirc;ncasează 3.500.000&euro;! Anunțul făcut de Gigi Becali

FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali

Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece

Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"



Recomandarile redactiei
Adrian Șut a semnat cu Al Ain! Prezentare spectaculoasă a arabilor
Adrian Șut a semnat cu Al Ain! Prezentare spectaculoasă a arabilor
Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează
Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează
Horațiu Moldovan a ales și semnează: Transfer confirmat!
Horațiu Moldovan a ales și semnează: "Transfer confirmat!"
Juventus a pus ochii pe unul dintre cei mai buni fundași din Premier League
Juventus a pus ochii pe unul dintre cei mai buni fundași din Premier League
A spus-o hotăr&acirc;t: &rdquo;Sper ca FCSB să nu intre &icirc;n play-off&rdquo;
A spus-o hotărât: ”Sper ca FCSB să nu intre în play-off”
Alte subiecte de interes
Tsonga se &icirc;ndoiește de calitățile pe care le au Sinner și Alcaraz: declarația incomodă a francezului
Tsonga se îndoiește de calitățile pe care le au Sinner și Alcaraz: declarația incomodă a francezului
&bdquo;A dezertat&rdquo; &icirc;n Cupa Davis și a jucat, accidentat, un amical pentru a c&acirc;știga un milion de dolari: &bdquo;Nu puteam nici să țin un pahar &icirc;n m&acirc;nă&rdquo;
„A dezertat” în Cupa Davis și a jucat, accidentat, un amical pentru a câștiga un milion de dolari: „Nu puteam nici să țin un pahar în mână”
Devine Patrick Mouratoglou primul antrenor din cariera lui Nick Kyrgios? Momentul care i-a șocat pe fanii tenisului&nbsp;
Devine Patrick Mouratoglou primul antrenor din cariera lui Nick Kyrgios? Momentul care i-a șocat pe fanii tenisului 
Mouratoglou dezvăluie totul după scandalul-monstru și rușinos, făcut de Serena Williams &icirc;n finala US Open 2018
Mouratoglou dezvăluie totul după scandalul-monstru și rușinos, făcut de Serena Williams în finala US Open 2018
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

stirileprotv Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Motivul pentru care un CEO a angajat o t&acirc;nără cu un CV &bdquo;de două r&acirc;nduri&rdquo; și cu zero experiență

stirileprotv Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!