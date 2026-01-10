Revenire miraculoasă la FCSB: "E posibil să salutăm un record"

Mihai Popescu (32 de ani) a suferit o accidentare gravă pe 12 octombrie, la meciul România - Austria 1-0. Stoperul lui FCSB a fost diagnosticat cu ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate, iar la câteva zile distanță s-a operat la o clinică din Italia.



Mihai Popescu ar putea juca în play-off pentru FCSB

Deși sezonul părea încheiat, având în vedere că o astfel de accidentare necesită o lungă perioadă de recuperare, Mihai Popescu ar putea reveni mult mai devreme decât era preconizat. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, spune că fundașul central progresează remarcabil și ar putea apărea la meciurile din play-off.



Mihai Popescu se află cu FCSB în cantonamentul din Antalya și se antrenează separat.



"Este posibil să ajungem să salutăm un record de reapariție pe un teren de fotbal. Mihai Popescu arată incredibil și sunt șanse ca într-o lună și jumătate să se antreneze normal cu echipa. Pentru absolut toți din staff reprezintă o mare surpriză.



La modul în care a muncit el și cât de pozitiv a fost din prima secundă după accidentarea atât de gravă, probabil asta a contat foarte mult. Poate să fie un jucător care să joace în play-off", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, după amicalul FCSB - Beșiktaș 1-2

VIDEO Genunchiul lui Mihai Popescu, la aproape 3 luni după operație

