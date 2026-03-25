Diferențele din clasament sunt mici, iar lupta pentru titlu rămâne deschisă cu câteva etape înainte de final.

La momentul redactării acestui articol, lider este Universitatea Cluj, cu 33 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova.

Podiumul este completat de Rapid București, cu 31 de puncte. În spatele lor se află CFR Cluj (30 de puncte), FC Argeș (28) și Dinamo București (26).

„Are Dinamo vreo șansă la titlu?” Răspunsul lui Dorin Rotariu

Fostul jucător al lui Dinamo, Dorin Rotariu, a analizat parcursul echipei pregătite de Zeljko Kopic și crede că formația din Ștefan cel Mare poate încheia sezonul cu un rezultat important.

„Sper ca finalul de sezon să fie unul bun. Îmi doresc ca ei să termine pe un loc de Europa și să încheie astfel un sezon pe care, până acum, l-au avut foarte bun. Au demonstrat că sunt o echipă valoroasă și ne-au dat speranțe că pot să se bată la titlu și chiar să-l câștige”, a declarat Rotariu pentru PRO TV și Sport.ro.