„Are Dinamo vreo șansă la titlu?" Răspunsul lui Dorin Rotariu

Alexandru Hațieganu
Actualul sezon din SuperLiga României oferă unul dintre cele mai echilibrate play-off-uri din ultimii ani. 

Diferențele din clasament sunt mici, iar lupta pentru titlu rămâne deschisă cu câteva etape înainte de final.

La momentul redactării acestui articol, lider este Universitatea Cluj, cu 33 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova. 

Podiumul este completat de Rapid București, cu 31 de puncte. În spatele lor se află CFR Cluj (30 de puncte), FC Argeș (28) și Dinamo București (26).

Fostul jucător al lui Dinamo, Dorin Rotariu, a analizat parcursul echipei pregătite de Zeljko Kopic și crede că formația din Ștefan cel Mare poate încheia sezonul cu un rezultat important.

„Sper ca finalul de sezon să fie unul bun. Îmi doresc ca ei să termine pe un loc de Europa și să încheie astfel un sezon pe care, până acum, l-au avut foarte bun. Au demonstrat că sunt o echipă valoroasă și ne-au dat speranțe că pot să se bată la titlu și chiar să-l câștige”, a declarat Rotariu pentru PRO TV și Sport.ro.

Născut la Timișoara și crescut la Dinamo, Rotariu rămâne unul dintre jucătorii importanți din istoria recentă a clubului. 

Mijlocașul ofensiv, înalt de 1,80 m, a bifat 142 de meciuri pentru Dinamo București, cele mai multe din cariera sa, reușind 30 de goluri și 21 de pase decisive.

Alături de „câini”, Rotariu a câștigat și Cupa Ligii României 2016–2017, singurul trofeu din perioada petrecută în Ștefan cel Mare.

În prezent, Dorin Rotariu evoluează în Turcia, la Eyüpspor, unde a strâns 26 de meciuri în acest sezon, cu trei goluri și o pasă decisivă.

