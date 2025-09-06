Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va fi în poartă în meciul cu Cipru: „Să nu credeți asta”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu a explicat ce decizie va lua pentru meciul cu Cipru, în urma gafei lui Horațiu Moldovan.

România a pierdut cu 0-3 meciul amical în fața Canadei, disputat pe Arena Națională. 

Formația antrenată de Mircea Lucescu a fost dominată copios în prima parte, iar în a doua repriză „tricolorii” nu au reușit să reducă din diferență și oaspeții au mai punctat o dată.

Mircea Lucescu a luat decizia! Ce va face selecționerul după gafa cu Canada

Pe lână prestația salbă a jucătorilor de câmp, și Horațiu Moldovan a avut o seară de coșmar la București. Titularizat în fața lui Sava și Târnovanu, doi portari titulari la echipele lor de club, Moldovan a gafat la reușita de 0-2 a canadienilor.

Portarul de rezervă a lui Real Oviedo a încercat să își dribleze adversarul, dar a fost neinspirat și i-a oferit Canadei un gol pe tavă.

Întrebat la conferința de presă dacă îl va schimba pe Horațiu Moldovan pentru meciul cu Cipru în urma acestei greșeli, Mircea Lucescu a dat de înțeles că tot fostul portar de la Rapid se va afla în poarta României pentru meciul din preliminariile Campionatului Mondial.

„Moldovan trebuie să se remarce după gafa din acest meci. Și golul 3 a plecat de la el. În loc să execute foarte rapid, a așteptat și apoi am pierdut mingea. E un jucător de mare valoare, dă încredere echipei.

Puteam să jucăm cu alt portar, dar cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare, să nu arunce mingea la întâmplare. Echipa a construit destul de bine. E un lucru important. Pentru că, pas cu pas, trebuie să ajungă la a controla meciurile.

Nu e niciun fel de risc. O să mai vorbesc cu el. Să nu credeți că vine un jucător nou și dă imediat randament maxim. Să nu credeți că promovarea altuia acum nu va duce la greșeli. Îmi place și stilul lui Sava, dar nu cred că e momentul să bag un portar pentru că a greșit altul. A doua oară nu va mai greși”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de la finalul meciului.

România va juca cu Cipru, marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, iar meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

