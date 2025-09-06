Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va fi în poartă în meciul cu Cipru: „Să nu credeți asta”

România a pierdut cu 0-3 meciul amical în fața Canadei, disputat pe Arena Națională.

Formația antrenată de Mircea Lucescu a fost dominată copios în prima parte, iar în a doua repriză „tricolorii” nu au reușit să reducă din diferență și oaspeții au mai punctat o dată.

Mircea Lucescu a luat decizia! Ce va face selecționerul după gafa cu Canada



Pe lână prestația salbă a jucătorilor de câmp, și Horațiu Moldovan a avut o seară de coșmar la București. Titularizat în fața lui Sava și Târnovanu, doi portari titulari la echipele lor de club, Moldovan a gafat la reușita de 0-2 a canadienilor.

Portarul de rezervă a lui Real Oviedo a încercat să își dribleze adversarul, dar a fost neinspirat și i-a oferit Canadei un gol pe tavă.

Întrebat la conferința de presă dacă îl va schimba pe Horațiu Moldovan pentru meciul cu Cipru în urma acestei greșeli, Mircea Lucescu a dat de înțeles că tot fostul portar de la Rapid se va afla în poarta României pentru meciul din preliminariile Campionatului Mondial.

