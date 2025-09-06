Naționala antrenată de Mircea Lucescu a fost surclasată de Canada la București, 0-3 pe Arena Națională după golurile marcate de Jonathan David, Ali Ahmed și Niko Sigur.

Horațiu Moldovan, portarul titular al lui Lucescu și rezervă la Real Oviedo, a gafat cumplit în minutul 22, când Ahmed a profitat și a înscris golul de 2-0 după ce goalkeeper-ul nostru a încercat să-l dribleze în careul mic.

Decizia titularizării lui Moldovan a fost una bizară, având în vedere că el nu a mai jucat vreun meci oficial la echipa de club de luni bune.

Moldovan a uitat să apere la vreun club, în timp ce Radu, neconvocat, este integralist în La Liga



Mai exact, tocmai din aprilie 2025, când evolua în Serie B, la Sassuolo, deci de aproape jumătate de an! A revenit apoi la Atletico Madrid, care l-a împrumutat ulterior la Oviedo.

În schimb, ceilalți doi portari convocați de Mircea Lucescu sunt titulari, și nu oriunde: Răzvan Sava este integralist în primele meciuri oficiale ale sezonului la Udinese (Serie A), iar Ștefan Târnovanu a reușit cu FCSB calificarea în grupa unică din Europa League.

Mai mult, Ionuț Andrei Radu, care nu a fost convocat de Lucescu, este integralist în acest sezon din La Liga pentru Celta Vigo!

