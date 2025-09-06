Moldovan, Drăguș și Rațiu, distruși de Mihai Stoica după România - Canada 0-3

Jucătorii cei mai contestați au fost Horațiu Moldovan, care a gafat la golul de 0-2, Denis Drăguș, autorul unei ratări cu călcâiul în actul secund, și Andrei Rațiu, care în opinia oficialului de la FCSB "nu a fost pe teren".



"Eu nu vreau ca un jucător să meargă la echipa națională și să vrea să dea gol cu călcâiul la 0-2 sau 0-3. Nu vreau să văd un portar care driblează și e deranjat foarte tare de obiect. Nu mi se pare normal!



Țin minte ce a făcut Rațiu. Făcea piruete pe la mijlocul terenului și se vedea mare decar. Toată lumea a sărit atunci pe mine că lovesc într-un monument al fotbalului românesc. În Rațiu! Sonic, pe care se bate toată lumea, dar nu l-a luat nimeni. De ce? Pentru atitudinea pe care o are în teren. Azi nu l-am văzut la meci. L-am văzut doar în meciuri în care voia să iasă în evidență că dribla în zonă centrală și pierdea mingea.



Eu vreau ca echipa națională să fie respectată! Și la echipa de club cer acest lucru. Eu consider că nu e normal să stai cu mâna la inimă, să cânți imnul, iar după să faci circ de genul ăsta. Mi se pare de foarte slabă factură chestia asta. Și dacă nu avem curaj să vorbim, mai rău ne ducem în cap. Să vorbim pentru că își bat unii joc de echipa națională. Se zice că nu trebuie să spui nimic pentru că după aia poate nu mai vine ăla la echipa națională. Extraordinar dacă nu mai vine la echipa națională! Rațiu nu mai vine la echipa națională?! Bine, să joace Sorescu sau oricine altcineva", a spus Mihai Stoica, după meci, la Prima Sport.

