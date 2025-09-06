România a rămas cu un singur atacant în lot pentru duelurile cu Canada și Cipru, după ce Daniel Bîrligea s-a accidentat înaintea cantonamentului naționalei, iar Louis Munteanu a acuzat și el o problemă medicală la încălzire, care l-a scos din primul 11 pentru partida de vineri seară.



Mircea Lucescu, după România - Canada 0-3: "Drăguș nu respectă ceea ce i se cere"

Atacantul ales de Mircea Lucescu a fost Denis Drăguș. Vârful lui Eyupspor a ratat două ocazii mari în repriza secundă, iar în minutul 74 a fost înlocuit cu David Miculescu. Imediat după schimbare, selecționerul a avut o discuție la marginea terenului cu Drăguș.



La conferința de presă de după joc, Lucescu a explicat că a fost deranjat că Drăguș nu a respectat anumite indicații tactice.



"Drăguș e un jucător cu niște calități extraordinare. Și de viteză, și de forță, și de angajament. Face un bun presing și se luptă. Problema lui e că nu respectă ceea ce i se cere. Când a jucat în fața porții, a fost foarte periculos. Când a venit la mijlocul terenului și a jucat altfel decât trebuia, a pierdut câteva mingi, iar adversarii au profitat și au avut contraatacuri.



Din păcate, suntem în situația în care avem un singur vârf de atac, ținând cont că ceilalți nu joacă sau nu au echipe. Ați văzut și cu Louis ce s-a întâmplat la încălzire...", a spus Mircea Lucescu.

