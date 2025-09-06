VIDEO Jucătorul urecheat de Mircea Lucescu după România - Canada 0-3: "Nu respectă ceea ce i se cere!"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a suferit un eșec drastic în amicalul cu Canada, scor 0-3, la București.

TAGS:
denis dragusRomaniaMircea LucescuCanada
Din articol

România a rămas cu un singur atacant în lot pentru duelurile cu Canada și Cipru, după ce Daniel Bîrligea s-a accidentat înaintea cantonamentului naționalei, iar Louis Munteanu a acuzat și el o problemă medicală la încălzire, care l-a scos din primul 11 pentru partida de vineri seară.

Mircea Lucescu, după România - Canada 0-3: "Drăguș nu respectă ceea ce i se cere"

Atacantul ales de Mircea Lucescu a fost Denis Drăguș. Vârful lui Eyupspor a ratat două ocazii mari în repriza secundă, iar în minutul 74 a fost înlocuit cu David Miculescu. Imediat după schimbare, selecționerul a avut o discuție la marginea terenului cu Drăguș.

La conferința de presă de după joc, Lucescu a explicat că a fost deranjat că Drăguș nu a respectat anumite indicații tactice.

"Drăguș e un jucător cu niște calități extraordinare. Și de viteză, și de forță, și de angajament. Face un bun presing și se luptă. Problema lui e că nu respectă ceea ce i se cere. Când a jucat în fața porții, a fost foarte periculos. Când a venit la mijlocul terenului și a jucat altfel decât trebuia, a pierdut câteva mingi, iar adversarii au profitat și au avut contraatacuri.

Din păcate, suntem în situația în care avem un singur vârf de atac, ținând cont că ceilalți nu joacă sau nu au echipe. Ați văzut și cu Louis ce s-a întâmplat la încălzire...", a spus Mircea Lucescu.

România va juca următorul meci marți, contra Ciprului, la Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, iar tricolorii nu au voie să facă niciun pas greșit pentru a spera la calificare.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
România, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
Moldovan a scăpat! Cine a fost cel mai slab &bdquo;tricolor&rdquo; de pe teren &icirc;n Rom&acirc;nia - Canada 0-3
Moldovan a scăpat! Cine a fost cel mai slab „tricolor” de pe teren în România - Canada 0-3
Carlos Alcaraz, lecție de tenis cu Novak Djokovic la US Open! Urmează a treia mare finală Sinner - Alcaraz din 2025, decisivă pentru locul 1 ATP
Carlos Alcaraz, lecție de tenis cu Novak Djokovic la US Open! Urmează a treia mare finală Sinner - Alcaraz din 2025, decisivă pentru locul 1 ATP
Jesse Marsch jubilează după Rom&acirc;nia - Canada: Cea mai mare victorie &icirc;n Europa din istoria fotbalului nostru
Jesse Marsch jubilează după România - Canada: "Cea mai mare victorie în Europa din istoria fotbalului nostru"
Korenica și Emerllahu de la CFR Cluj, umiliți &icirc;n meciul Elveția - Kosovo din preliminarii!
Korenica și Emerllahu de la CFR Cluj, umiliți în meciul Elveția - Kosovo din preliminarii!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

Rom&acirc;nia - Canada 0-3 | &rdquo;Nada&rdquo; cu Canada! &rdquo;Tricolorii&rdquo; pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? Poate merge acolo, au nevoie de el

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? "Poate merge acolo, au nevoie de el"

Denis Haruț s-a &icirc;ntors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Boris Becker, v&acirc;nat de cămătari rom&acirc;ni &icirc;ntr-o &icirc;nchisoare din Anglia: &bdquo;Au venit la mine &icirc;n celulă!&rdquo;

Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT

stirileprotv Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!