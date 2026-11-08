Coșmar pentru Răzvan Marin și Adrian Șut în AEK - Levadiakos! Cum s-au descurcat Tavi Popescu și Pantea

Coșmar pentru Răzvan Marin și Adrian Șut în AEK - Levadiakos! Cum s-au descurcat Tavi Popescu și Pantea Stranieri
SPORT.RO
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AEK Atena - Levadiakos s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea echipei lui Răzvan Marin.

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Razvan MarinAEK AtenaLevadiakosElias CharalambousOctavian Popescualexandru panteaadrian sut
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Internaționalul român a fost titular pentru AEK Atena, în timp ce foștii jucători de la FCSB, Alexandru Pantea, Octavian Popescu și Adrian Șut au fost titulari la echipa lui Elias Charalambous.

Cum s-au descurcat Răzvan Marin, Octavian Popescu, Alexandru Pantea și Adrian Șut în AEK Atena - Levadiakos

Echipa antrenată de Elias Charalambous a deschis scorul în minutul 26, când Cobnan a marcat din pasa lui Alexandru Pantea, însă AEK a revenit în repriza secundă, după golurile lui Luka Jovic (minutul 51, din penalty) și Barnabas Varga.

Seara a fost una de coșmar pentru Răzvan Marin. Internaționalul român a văzut direct cartonașul roșu în minutul 80, după un fault dur comis asupra lui Kostis. Nici Adrian Șut a avut parte de o seară grea. Fostul căpitan de la FCSB a blocat cu mâna în careu în șut și a produs penalty-ul transformat de Jovic.

Potrivit statisticienilor de la SofaScore, Răzvan Marin a primit nota 7.2, la fel ca Adrian Șut. Octavian Popescu a fost notat cu 7.1, în timp ce Pantea s-a ales cu 6.8.

AEK Atena este a treia clasată în campionatul Greciei, cu 20 de puncte strânse, în timp ce Levadiakos este pe locul 12, cu șase puncte.

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