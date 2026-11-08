Coșmar pentru Răzvan Marin și Adrian Șut în AEK - Levadiakos! Cum s-au descurcat Tavi Popescu și Pantea

Internaționalul român a fost titular pentru AEK Atena, în timp ce foștii jucători de la FCSB, Alexandru Pantea, Octavian Popescu și Adrian Șut au fost titulari la echipa lui Elias Charalambous.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a deschis scorul în minutul 26, când Cobnan a marcat din pasa lui Alexandru Pantea, însă AEK a revenit în repriza secundă, după golurile lui Luka Jovic (minutul 51, din penalty) și Barnabas Varga.

Seara a fost una de coșmar pentru Răzvan Marin. Internaționalul român a văzut direct cartonașul roșu în minutul 80, după un fault dur comis asupra lui Kostis. Nici Adrian Șut a avut parte de o seară grea. Fostul căpitan de la FCSB a blocat cu mâna în careu în șut și a produs penalty-ul transformat de Jovic.

Potrivit statisticienilor de la SofaScore, Răzvan Marin a primit nota 7.2, la fel ca Adrian Șut. Octavian Popescu a fost notat cu 7.1, în timp ce Pantea s-a ales cu 6.8.

AEK Atena este a treia clasată în campionatul Greciei, cu 20 de puncte strânse, în timp ce Levadiakos este pe locul 12, cu șase puncte.