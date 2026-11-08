Înțepătură la adresa lui Hagi? Reacția clubului Ferencvaros, după convocarea lui Marius Corbu la naționala României

Corbu traversează cea mai bună perioadă a carierei. Este om de bază la Ferencvaros, echipă care a ajuns la 10 victorii consecutive în competițiile europene și care defilează în Europa League. În cel mai recent meci, formația maghiară a învins AC Milan, pe San Siro, scor 2-0.

Ferencvaros: "Hagi nu l-a mai putut omite pe Corbu de data asta. Precedenta lui decizie a stârnit critici"

După lotul anunțat de Gică Hagi, a venit o reacție și din partea lui Ferencvaros. Clubul maghiar a scris despre convocarea lui Corbu, insistând asupra ideii că selecționerul "nu l-a mai putut omite" pe mijlocaș și de această dată.

"Data trecută a fost inclus doar în lotul preliminar; de această dată, Gheorghe Hagi nu l-a mai putut omite", a scris Ferencvaros.

Clubul din Ungaria a continuat, amintind de criticile primite de Gică Hagi pentru absența lui Marius Corbu de la precedenta acțiune a României.

"Fotbalistul născut la Ciugheș figurase în lotul preliminar al României și înaintea meciurilor din septembrie și octombrie, însă atunci nu a fost inclus pe lista finală. Decizia lui Hagi a stârnit critici, mai ales în contextul în care naționala României pierduse toate cele patru partide.

Mijlocașul nostru vine la națională într-o formă excelentă. În acest sezon, a înscris cinci goluri și a oferit o pasă decisivă în 24 de meciuri, în toate competițiile", a mai scris Ferencvaros.