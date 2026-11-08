Înțepătură la adresa lui Hagi? Reacția clubului Ferencvaros, după convocarea lui Marius Corbu la naționala României

Corbu traversează cea mai bună perioadă a carierei. Este om de bază la Ferencvaros, echipă care a ajuns la 10 victorii consecutive în competițiile europene și care defilează în Europa League. În cel mai recent meci, formația maghiară a învins AC Milan, pe San Siro, scor 2-0.
Ferencvaros: "Hagi nu l-a mai putut omite pe Corbu de data asta. Precedenta lui decizie a stârnit critici"
După lotul anunțat de Gică Hagi, a venit o reacție și din partea lui Ferencvaros. Clubul maghiar a scris despre convocarea lui Corbu, insistând asupra ideii că selecționerul "nu l-a mai putut omite" pe mijlocaș și de această dată.
"Data trecută a fost inclus doar în lotul preliminar; de această dată, Gheorghe Hagi nu l-a mai putut omite", a scris Ferencvaros.
Clubul din Ungaria a continuat, amintind de criticile primite de Gică Hagi pentru absența lui Marius Corbu de la precedenta acțiune a României.
"Fotbalistul născut la Ciugheș figurase în lotul preliminar al României și înaintea meciurilor din septembrie și octombrie, însă atunci nu a fost inclus pe lista finală. Decizia lui Hagi a stârnit critici, mai ales în contextul în care naționala României pierduse toate cele patru partide.
Mijlocașul nostru vine la națională într-o formă excelentă. În acest sezon, a înscris cinci goluri și a oferit o pasă decisivă în 24 de meciuri, în toate competițiile", a mai scris Ferencvaros.
Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia
Fără Ionuț Radu, accidentat, Hagi i-a readus la națională pe Ștefan Târnovanu (FCSB) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova). Față de precedenta acțiune, mai lipsesc jucători precum Andrei Burcă sau Marius Marin.
Marius Corbu și Ianis Stoica au prins de această dată lista finală a lui Hagi și vor avea șansa debutului la prima reprezentativă.
PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);
MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);
ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).