8 octombrie 2026, CFR Cluj - Universitatea Cluj 1-3: a fost singura înfrângere suferită de gruparea din Gruia în ultimele 18 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest 12 succese și cinci remize.

Oltenii nu au mai pierdut în Superligă din 9 august 2026, Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1. Au urmat opt victorii și două rezultate de egalitate.

Cinci goluri a încasat CFR Cluj în urma unor cornere, cele mai multe dintre toate competitoarele (la finalul etapei a 14-a).

CFR Cluj - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00!

Craiovenii au încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac din campionat, 34 de goluri marcate, dintre care 23 au fost înscrise în repriza secundă.

CFR Cluj este singura echipă din campionatul curent fără jucători eliminați.

Pe spațiul porții oltenilor s-au tras cele mai puține șuturi, doar 37 (CFR Cluj - 74).

Din 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 46 de ori, de 16 ori au câștigat clujenii, de 15 ori s-au impus craiovenii, iar alte 15 partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 8 mai 2026, CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0.

Antrenorul Marius Șumudică are un palmares excelent în duelurile cu gruparea olteană. Aceste a suferit doar o înfrângere în 11 confruntări (29 martie 2025, Rapid-Universitatea Craiova 1-2), în rest șase victorii și patru remize.

Info: LPF