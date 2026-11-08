VIDEO Nota 4 pentru românul convocat de Hagi și eșec umilitor: "A primit o lecție dureroasă"

Nota 4 pentru românul convocat de Hagi și eșec umilitor: &quot;A primit o lecție dureroasă&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Unul dintre jucătorii convocați de Gică Hagi la naționala României pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor a avut o prestație modestă în cel mai recent meci al echipei de club.

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Din articol

Lisav Eissat, prestație modestă în Bristol - Norwich 0-5. Nota 4 pentru fundașul convocat de Hagi

Lisav Eissat (21 de ani), fundașul central al lui Bristol City, a fost integralist, sâmbătă, în eșecul drastic suferit pe teren propriu contra lui Norwich, scor 0-5, în runda a 15-a din Championship.

Folosit stoper la Bristol, dar de obicei fundaș stânga la naționala României, Eissat a fost cel care a provocat penalty-ul prin care Norwich a făcut 5-0, după ce a faultat un adversar care îl depășise. Presa engleză l-a notat cu 4 și a vorbit despre experiența sa redusă în fotbalul englez.

"Lisav Eissat a fost un alt jucător din defensivă care a avut o după-amiază de uitat. Internaționalul român și-a arătat lipsa de experiență când și-a tras adversarul la pământ, provocând penalty-ul din care s-a înscris al cincilea gol, când l-a scăpat din marcaj pe Harry Darling chiar înaintea loviturii sale de cap și când a respins incomplet înaintea celui de-al treilea gol al lui Norwich. 

Aflat la primul său sezon în fotbalul englez, a primit o lecție dureroasă. A avut noroc că o intervenție neinspirată din final nu a dus la încasarea celui de-al șaselea gol", a scris publicația locală Bristol Live.

Bristol City ocupă locul 17 din 24 în Championship, cu 18 puncte acumulate în primele 15 runde. 

Cumpărat în vară de la Maccabi Haifa, pentru 2,5 milioane de euro, Lisav Eissat și-a câștigat rapid locul de titular. A strâns până acum 14 meciuri în toate competițiile și a marcat un gol.

VIDEO Faza la care Eissat a fost driblat ușor și a provocat un penalty

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Fără Ionuț Radu, accidentat, Hagi i-a readus la națională pe Ștefan Târnovanu (FCSB) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova). Față de precedenta acțiune, mai lipsesc jucători precum Andrei Burcă sau Marius Marin.

Marius Corbu și Ianis Stoica au prins de această dată lista finală a lui Hagi și vor avea șansa debutului la prima reprezentativă.

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Clasamentul în grupa României

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