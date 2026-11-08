Lisav Eissat, prestație modestă în Bristol - Norwich 0-5. Nota 4 pentru fundașul convocat de Hagi

Lisav Eissat (21 de ani), fundașul central al lui Bristol City, a fost integralist, sâmbătă, în eșecul drastic suferit pe teren propriu contra lui Norwich, scor 0-5, în runda a 15-a din Championship.

Folosit stoper la Bristol, dar de obicei fundaș stânga la naționala României, Eissat a fost cel care a provocat penalty-ul prin care Norwich a făcut 5-0, după ce a faultat un adversar care îl depășise. Presa engleză l-a notat cu 4 și a vorbit despre experiența sa redusă în fotbalul englez.

"Lisav Eissat a fost un alt jucător din defensivă care a avut o după-amiază de uitat. Internaționalul român și-a arătat lipsa de experiență când și-a tras adversarul la pământ, provocând penalty-ul din care s-a înscris al cincilea gol, când l-a scăpat din marcaj pe Harry Darling chiar înaintea loviturii sale de cap și când a respins incomplet înaintea celui de-al treilea gol al lui Norwich.

Aflat la primul său sezon în fotbalul englez, a primit o lecție dureroasă. A avut noroc că o intervenție neinspirată din final nu a dus la încasarea celui de-al șaselea gol", a scris publicația locală Bristol Live.

Bristol City ocupă locul 17 din 24 în Championship, cu 18 puncte acumulate în primele 15 runde.

Cumpărat în vară de la Maccabi Haifa, pentru 2,5 milioane de euro, Lisav Eissat și-a câștigat rapid locul de titular. A strâns până acum 14 meciuri în toate competițiile și a marcat un gol.

VIDEO Faza la care Eissat a fost driblat ușor și a provocat un penalty