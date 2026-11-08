Înaintea etapei, Lazio ocupă prima poziție, cu 28 de puncte, urmată de AS Roma, cu 27. Inter este pe locul 3, cu 25 de puncte, iar Como completează primele patru poziții, cu 23 de puncte. Roma are însă un meci în plus disputat.

Inter Milano - Como, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00

Inter vine după un succes clar în Champions League, 3-0 pe terenul lui Feyenoord. Echipa lui Chivu are un parcurs perfect pe teren propriu în acest sezon de Serie A, cu cinci victorii din tot atâtea meciuri.

Como traversează, la rândul ei, o perioadă excelentă. Formația a ajuns la șase victorii consecutive în toate competițiile și vine după un succes istoric, 9-1 în deplasare cu Lens, în Champions League.

Totuși, istoricul direct îi oferă un avantaj clar lui Inter. Milanezii au câștigat ultimele 11 confruntări din Serie A cu Como și toate cele 14 meciuri de campionat disputate acasă împotriva acesteia.