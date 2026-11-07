Cele două grupări s-au întâlnit sâmbătă seară, de la 20:30, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România, într-un meci care a contat pentru etapa #15 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Florin Maxim s-a impus cu 1-0, grație reușitei semnate de Andrej Fabry în minutul 41 al primei reprize de pe Arena Națională.

Gigi Becali a plecat mai devreme de la FCSB - Corvinul și a făcut anunțul: ”O să mă ocup personal de asta!”

Prezent în loja VIP, Gigi Becali a plecat mai devreme de la FCSB - Corvinul și a stat de vorbă la ieșirea din stadion cu reprezentanții mass-media.

”De ce să fiu dezamăgit, când nu e valoare nu câștigi. Singurul jucător valoros este Drăguș. Nu mi-am dat seama că echipa asta o ținea Olaru sau Bârligea. Nu îmi pare rău că am luat bani.

Urmează să mă ocup eu personal să aduc jucători sau să aduc oamenii care să aducă jucătorii. Nu avem valoare, dacă nu o bați pe Corvinul acasă nu ai valoare, ce pretenții să ai”, a spus Becali.

După remiza de pe Arena Națională, FCSB a rămas la borna de 21 de puncte și ocupă, cel puțin pentru moment, locul 8 în clasament după primele 15 etape.

Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida cu FC Argeș, din runda a 16-a 16-a, programată pe 22 noiembrie. De cealaltă parte, Corvinul ocupă treapta a 7-a, cu 22 de puncte.

Cum arată clasamentul Superligii României