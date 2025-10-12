Într-un meci disputat duminică, de la ora 16:00, Cipru s-a impus cu 4-0 în fața lui San Marino, într-o partidă din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

În urma acestei victorii, Cipru a trecut peste România în Grupa H și are cu un punct mai mult decât tricolorii lui Mircea Lucescu, dar are și două meciuri în plus.



San Marino, criticată după ce a primit 14 goluri în două meciuri



Înaintea duelului de acasă cu Cipru, Austria le-a administrat sanmarinezilor un 10-0 pe teren propriu, într-un meci în care Marko Arnautovic a marcat patru goluri. Atacantul este incert pentru duelul cu România.

Chiar dacă San Marino este un adversar facil în general, o pagină virală de pe „X” a criticat ultimele două rezultate ale fotbaliștilor sanmarinezi.

„Ne-am făcut iar de râs. Am început prost, apoi am atacat ca Brazilia în 1970 și am lovit bara transversală. De acolo totul s-a dus la vale.

Am primit 14 goluri în doar două meciuri. Suntem groaznici la cel mai înalt nivel.”, s-a arătat pe pagina San Marino Futbol.

San Marino nu a adunat niciun punct în Grupa H în șapte partide disputate și a pierdut 1-5 meciul cu România disputat în luna martie a acestui an.

