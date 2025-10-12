Naționala lui Mircea Lucescu ocupă locul 3, cu 7 puncte după 5 meciuri, la cinci distanță de Bosnia și la opt de Austria, care are maximum de puncte.

În tur, austriecii s-au impus cu 2-1, prin golurile lui Gregoritsch și Sabitzer, în timp ce Florin Tănase a redus din diferență în prelungiri.

Bogdan Stancu vede o „surpriză” în România - Austria: „Sper să mă înșel!”

Deși speră la un miracol, fostul internațional Bogdan Stancu crede că România nu va reuși să câștige. Mai mult, „Motanul” prevede un rezultat de egalitate.

„În ce formă sunt austriecii! Oricât aș vrea ca România să câștige, sunt convins că va fi un meci greu. Cred că se va termina la egalitate. E părerea mea, nu cred că o să câștigăm. Austriecii au o formație mai valoroasă și mai în formă față de echipa națională a României.

Așa văd lucrurile, și nu doar eu, multă lume le vede la fel. Sper să mă înșel și sper să câștigăm... Toți ne dorim să ne calificăm la Mondial, dar va fi un meci greu”, a spus Bogdan Stancu în exclusivitate pentru Sport.ro.

România are nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa locului 2, care duce la barajul Mondialului.

„Tricolorii” vor juca apoi cu Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie), meciuri pe care trebuie să le câștige pentru a păstra șanse reale de calificare.

