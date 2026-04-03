Mircea Lucescu nu mai este selecționerul României, după anunțul oficial făcut de FRF. În următoarele zile, se va afla numele următorului antrenor al echipei naționale.

Mihai Stoichiță a anunțat că Gică Hagi este favorit să preia naționala

Oficialul FRF a vorbit despre alegerea noului selecționer, pentru următorele meciuri din Nations League și viitoarea campanie de calificare la EURO 2028.

Mihai Stoichiță a dezvăluit că Gică Hagi este favorit să preia „frâiele” echipei naționale, iar al doilea pe listă este Edi Iordănescu, cel care a obținut ultimele rezultate importante ale naționalei României.

„Pot să vă spun atât, că majoritar este Gică Hagi. Și Iordănescu este în urma lui, la preferințele celor din Comisia Tehnică. A fost o listă de antrenori pe care a prezentat-o fiecare.

Propunerea a fost făcută. Misiunea noastră s-a încheiat, noi am propus numele pentru a fi selecționerul României.

Procedura este de a mandata președintele la negocieri cu Gică Hagi, iar apoi va fi prezentat.”, a spus Mihai Stoichiță.

Cea mai mare performanță a naționalei României din ultimii ani este legată de numele lui Edi Iordănescu. Cu el tehnician, România a ajuns în „optimile” Euro 2024, după ce a câștigat Grupa E din care au mai făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina.

Edward Iordănescu a fost selecționerul echipei naționale a României în perioada ianuarie 2022 - iulie 2024.