FRF a decis ca Gică Hagi să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la conducerea primei reprezentative. Deși s-a aflat la rândul său printre numele vehiculate pentru acest post, Ioan Ovidiu Sabău sprijină decizia luată de federație. Fostul internațional consideră că fostul manager de la Farul reprezintă opțiunea ideală în acest moment.

Un nou început pentru prima reprezentativă

Tehnicianul în vârstă de 58 de ani, aflat în prezent liber de contract, a punctat că așteptările sunt uriașe și că strategia trebuie refăcută de la nivelul copiilor și juniorilor.

„Mă bucură mult că Gică Hagi este alesul. A muncit enorm, a investit mult, atât pasiune, cât și bani. Dacă el a construit de la zero o academie, va reuși și la națională. România are nevoie de o reconstrucție și cred că este cel mai potrivit. Fotbalul românesc trebuie regândit, dar, după ceea ce s-a întâmplat, cred că vor sta toți împreună și vor încerca să găsească soluții. E momentul să se așeze lucrurile și să se regândească strategia fotbalului românesc, începând de jos, pentru că de acolo pleacă totul.

Hagi este omul potrivit, dar nu îi va fi ușor. Așteptările sunt foarte mari, dar opiniile sunt pro și contra numirii sale. Eu susțin asta, pentru tot ceea ce a făcut pentru fotbalul românesc. A câștigat două campionate cu echipe foarte tinere, a avut jucători în toate diviziile de la noi”, a transmis Ioan Ovidiu Sabău, potrivit DigiSport.

De-a lungul carierei sale de jucător, Sabău a adunat 55 de selecții și 8 goluri sub tricolor. Pe banca tehnică, el a pregătit numeroase echipe din campionatul intern, printre care Universitatea Cluj, Rapid sau Gaz Metan Mediaș. Ca fotbalist, a reușit să își treacă în palmares 13 trofee.