Florin Pîrvu, după victoria norocoasă cu UTA Arad: „E clar!”

La finalul partidei, antrenorul Florin Pîrvu, și-a lăudat jucătorii pentru rezultat, însă a ținut să sublinieze că este echipa nu ar trebui să facă sărbătoare din această victorie.

„Nu cred că trebuie să sărbătorim, este doar o victorie. O victorie muncită, în condiții grele pentru ambele echipe. În prima repriză s-a jucat pe o căldură infernală. Repriza a doua am început-o mai bine, am reușit să marcăm și cred per total că este o victorie meritată împotriva unei echipe foarte bune.

﻿Astăzi cred că am meritat victoria, o primă victorie pentru sezonul acesta, sper să nu fie ultima, vă dați seama că ne dorim să continuăm acest parcurs. Sunt mulțumit de băieți.