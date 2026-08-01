Florin Pîrvu, după victoria norocoasă cu UTA Arad: „E clar!”

Florin Pîrvu, după victoria norocoasă cu UTA Arad: „E clar!” Superliga Reactie slobozia pirvu 030625
SPORT.RO
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FC Voluntari a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia UTA Arad, în etapa a treia din Superliga.

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Din articol

La finalul partidei, antrenorul Florin Pîrvu, și-a lăudat jucătorii pentru rezultat, însă a ținut să sublinieze că este echipa nu ar trebui să facă sărbătoare din această victorie.

„Nu cred că trebuie să sărbătorim, este doar o victorie. O victorie muncită, în condiții grele pentru ambele echipe. În prima repriză s-a jucat pe o căldură infernală. Repriza a doua am început-o mai bine, am reușit să marcăm și cred per total că este o victorie meritată împotriva unei echipe foarte bune.

﻿Astăzi cred că am meritat victoria, o primă victorie pentru sezonul acesta, sper să nu fie ultima, vă dați seama că ne dorim să continuăm acest parcurs. Sunt mulțumit de băieți.

„UTA are un lot foarte bun”

E clar că trebuie și un dram de noroc, dar cred că per total victoria este meritată. UTA are un lot foarte bun, schimbările făcute au adus acel plus și au venit cu presiune pe noi, dar și noi am reușit să gestionăm foarte bine finalul de joc.

Am reușit până la urmă să câștigăm toate cele 3 puncte, care ne dau încredere pentru meciurile următoare”, a spus Florin Pîrvu la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, elevii lui Pîrvu obţin prima lor victorie stagională, în timp ce arădenii au un singur punct, în subsolul clasamentului.

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