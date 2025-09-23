Fostul mijlocaș de la FCSB și Farul a semnat cu Steaua, echipa cu care s-a pregătit încă de la începutul lunii septembrie.

Dragoș Nedelcu a debutat la Steaua

Nedelcu a fost prezentat oficial în cursul zilei de luni, iar o zi mai târziu, mijlocașul a debutat pentru ”Militari”, în meciul cu Chindia Târgoviște.

Daniel Oprița l-a trimis în teren pe Dragoș Nedelcu în minutul 60, la scorul de 3-0 în favoarea celor de la Chindia. Fostul jucător de la FCSB l-a înlocuit pe Ștefan Pacionel.

Nedelcu a semnat cu gruparea blocată în Liga 2 liber de contract după două sezoane petrecute la Farul, echipă cu care a câștigat titlul în 2023.

În trecut, Gigi Becali plătea peste două milioane de euro pentru a-l aduce la FCSB în 2017, dar mijlocașul nu a reușit să confirme așteptările și a strâns 79 de meciuri pentru roș-albaștri înainte de a pleca liber.

Steaua l-a prezentat oficial luni pe Dragoș Nedelcu

”Bun venit, Dragoș Nedelcu! Dragoș este cel mai nou jucător din lotul formației noastre. În vârstă de 28 de ani, evoluează pe postul de mijlocaș și a semnat azi contractul cu Clubul Steaua București.

Format la Farul Constanța, Dragoș a fost selecționat constant la loturile U17, U19 și U21, iar la seniori are șase convocări. Va face parte din lotul Stelei pentru duelul cu Chindia și ar putea debuta chiar mâine”, a transmis clubul pe rețelele de socializare.

