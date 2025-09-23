„Roș-albaștrii” vor debuta în deplasare în faza ligii din acest sezon de Europa League. Campioana României va merge în Olanda pentru a o înfrunta pe Go Ahead Eagles.

Jucătorii campioanei României speră să facă o schimbare după rezultatele salbe din campionat.



Lixandru a numit avantajul pe care îl are FCSB în duelul cu Go Ahead Eagles



Mihai Lixandru a vorbit despre meciul cu formația batavă și are încredere că FCSB va putea obține un rezultat bun în Olanda.

Mijlocașul consideră că pregătirea făcută în Oland și familiarizarea cu condițiile de vreme de acolo va fu un punct forte pentru formația bucureșteană.

„Am făcut pregătirea în Olanda, suntem familiarizaţi cu vremea, dar echipa nu am întâlnit-o niciodată. Vom vedea.

Trebuie să îi analizăm, cred că este o echipă cu o posesie mare, tipic olandeză, şi sperăm să ne ridicăm la un nivel bun, să începem cu dreptul grupa”, a spus Mihai Lixandru înaintea duelului din Europa League.

Feyenoord, Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Fenerbahce, Young Boys, Basel și Bologna sunt celelalte echipe pe care FCSB le va întâlni în Europa League.

