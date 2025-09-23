După înfrângerea echipei lui Costel Gâlcă în fața lui Hermannstadt, Săpunaru a folosit rețelele de socializare pentru a lansa un atac voalat la adresa celor din conducerea „alb-vișinie”.



Săpunaru l-a înțepat pe Dan Șucu după eșecul cu Hermannstadt



Rapid pierduse primele puncte după nouă meciuri, iar la final, tensiunile au escaladat. Alex Dobre s-a certat cu fanii, iar conducerea clubului și-a arătat dezamăgirea.



În acest context, Săpunaru a postat pe Instagram o fotografie cu o persoană care cântă greșit la trompetă, însoțită de mesajul „Cum se suflă, așa se cântă”.

