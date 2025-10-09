Reacție vehementă după România - Moldova: "Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab!"

România a deschis scorul în minutul 12, prin Louis Munteanu , care a finalizat după o centrare a lui Olimpiu Moruțan . Moldova a reușit să restabilească egalitatea în minutul 38, după un autogol al lui Ionuț Radu, fază la care portarul a reclamat un fault al lui Dumbrăvanu. Naționala condusă de Mircea Lucescu a revenit în avantaj cu un minut înainte de pauză, când Ianis Hagi a marcat după o pasă perfectă a lui Moruțan .

Florin Prunea: "Moldova, cel mai slab adversar pe care l-am văzut la București"

După meci, Florin Prunea a prezentat părțile bune și cele rele din jocul naționalei. Portarul Generației de Aur i-a remarcat pe Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan, însă aștepta mai mult de la Ștefan Baiaram sau Ionuț Radu contra unei echipe a Moldovei pe care o consideră "cea mai slabă".



"Nea Mircea a dat mai multe minute celor care trebuie să demonstreze. Dacă nu demonstrezi într-un amical cu Moldova, care, din punctul meu de vedere, a fost cel mai slab adversar... nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab adversar pe care l-am văzut la București.



Aș vrea să remarc plusurile: revenirea lui Ianis. Calitate, entuziasm, se vede. Revenirea lui Moruțan, importantă și ea: calitate, efort mare, travaliu. Se vede că vin cu inima la națională. După aceea, un moment important pentru toți cei care au debutat.



Ne pune pe gânduri când vedem jucătorii de la care așteptam mai mult. Mă așteptam la mai mult de la Baiaram. Efort, dar fără realizări. Radu nu s-a ridicat la nivelul pe care îl vedeam. Îl văd extrem de relaxat și asta nu-mi place. Mi se pare foarte static", a spus Prunea, la Digisport.

ROMÂNIA: I. Radu – Cr. Manea, M. Popescu, Eissat, Opruţ (K. Ciubotaru 46) – V. Dragomir (Fl. Tănase 89), Screciu – Moruţan (Man 58), Hagi (C. Cîrjan 70), Baiaram (Al. Dobre 58) – L. Munteanu (Miculescu 58). SELECŢIONER: Mircea Lucescu

MOLDOVA: C. Avram – Forov, Baboglo, A. Crăciun, Dumbrăvanu (Gherasimencov 46), Reabciuk – Perciun (Bodişteanu 55), Raţă (Plătică 77), Postolachi (Moţpan 46), Borş (Bogaciuc 63) – Damaşcan (Boiciuc 46). SELECŢIONER: Lilian Popescu

Cartonaşe galbene: Crăciun 90+3

Arbitri: Ishmael Barbara - Duncan Sultana, Luke Portelli (toţi din Malta)

