Reacție vehementă după România - Moldova: "Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab!"

Reacție vehementă după Rom&acirc;nia - Moldova: Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab! Nationala
România a învins Moldova, într-un meci amical disputat la București, scor 2-1. Tricolorii așteaptă acum duelul de duminică împotriva Austriei, în preliminariile CM 2026.

Florin PruneaMoldovaEchipa Nationala
România a deschis scorul în minutul 12, prin Louis Munteanu, care a finalizat după o centrare a lui Olimpiu Moruțan. Moldova a reușit să restabilească egalitatea în minutul 38, după un autogol al lui Ionuț Radu, fază la care portarul a reclamat un fault al lui Dumbrăvanu. Naționala condusă de Mircea Lucescu a revenit în avantaj cu un minut înainte de pauză, când Ianis Hagi a marcat după o pasă perfectă a lui Moruțan.

Florin Prunea: "Moldova, cel mai slab adversar pe care l-am văzut la București"

După meci, Florin Prunea a prezentat părțile bune și cele rele din jocul naționalei. Portarul Generației de Aur i-a remarcat pe Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan, însă aștepta mai mult de la Ștefan Baiaram sau Ionuț Radu contra unei echipe a Moldovei pe care o consideră "cea mai slabă".

"Nea Mircea a dat mai multe minute celor care trebuie să demonstreze. Dacă nu demonstrezi într-un amical cu Moldova, care, din punctul meu de vedere, a fost cel mai slab adversar... nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab adversar pe care l-am văzut la București.

Aș vrea să remarc plusurile: revenirea lui Ianis. Calitate, entuziasm, se vede. Revenirea lui Moruțan, importantă și ea: calitate, efort mare, travaliu. Se vede că vin cu inima la națională. După aceea, un moment important pentru toți cei care au debutat.

Ne pune pe gânduri când vedem jucătorii de la care așteptam mai mult. Mă așteptam la mai mult de la Baiaram. Efort, dar fără realizări. Radu nu s-a ridicat la nivelul pe care îl vedeam. Îl văd extrem de relaxat și asta nu-mi place. Mi se pare foarte static", a spus Prunea, la Digisport.

ROMÂNIA: I. Radu – Cr. Manea, M. Popescu, Eissat, Opruţ (K. Ciubotaru 46) – V. Dragomir (Fl. Tănase 89), Screciu – Moruţan (Man 58), Hagi (C. Cîrjan 70), Baiaram (Al. Dobre 58) – L. Munteanu (Miculescu 58). SELECŢIONER: Mircea Lucescu

MOLDOVA: C. Avram – Forov, Baboglo, A. Crăciun, Dumbrăvanu (Gherasimencov 46), Reabciuk – Perciun (Bodişteanu 55), Raţă (Plătică 77), Postolachi (Moţpan 46), Borş (Bogaciuc 63) – Damaşcan (Boiciuc 46). SELECŢIONER: Lilian Popescu

Cartonaşe galbene: Crăciun 90+3

Arbitri: Ishmael Barbara - Duncan Sultana, Luke Portelli (toţi din Malta)

Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. C&acirc;t ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: ”O batem pe Austria și ajungem la Mondial”
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa României din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"
Pariul lui Ilie Dumitrescu după România - Moldova 2-1
„Putem câștiga cu Austria?” Răspunsul lui Louis Munteanu + ce a spus despre plecarea de la CFR Cluj
România - Moldova 2-1 | Moartea pasiunii în a doua repriză. Austria, venim!

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

Primul 11 al României pentru amicalul cu Moldova: surprize majore în echipa lui Lucescu

"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo

Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”

Surprizele lui Lucescu. Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldova



Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"
Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: ”O batem pe Austria și ajungem la Mondial”
Pariul lui Ilie Dumitrescu după România - Moldova 2-1
ACUM: Cipru - Bosnia 1-2 și Austria - San Marino 10-0, din grupa României din preliminariile CM 2026. Ce rezultate ne avantajează
Remarcații lui Eric de Oliveira după România - Moldova 2-1: „Sincere felicitări!”
Florin Prunea și Ilie Dumitrescu au dat verdictul după eliminarea lui Darius Olaru din meciul FCSB - Poli Iași: ”Nu pot să înțeleg!” / ”Păcat”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Florin Prunea la Sepsi - Dinamo: ”Când a intrat, nu au mai fost probleme!”
El e jucătorul străin care a ratat în ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie în tribune la duelurile României
Șansă pentru Moldova! Haos în naționala Cehiei înaintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
