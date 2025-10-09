Cele două echipe își dau întâlnire pe Arena Națională, în primul meci oficial în palmaresul FIFA organizat la București. România - Moldova pregătește duelul tricolorilor de duminică seară (21:45) cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Mihai Stoichiță, replică pentru Mircea Lucescu: ”Trebuie să înțelegem un lucru”



La conferința de presă premergătoare duelului cu Moldova, selecționerul Mircea Lucescu a exprimat faptul că nu înțelege motivul pentru care reprezentativa a fost nevoită să bifeze un joc de pregătire înainte de duelul cu Austria.



Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), a fost întrebat despre nedumerirea lui ”Il Luce” și a ținut să puncteze faptul că sunt reguli de la FIFA care trebuie respectate.



”(n.r. Mircea Lucescu a spus că nu i-a convenit că avem această partidă cu Moldova. Care este părerea dumneavoastră?) Ee, nu i-a convenit. Trebuie să faci. Astea sunt reguli care trebuie respectate. Normal că ar fi preferat să aibă un singur meci, în care toți să fie la același nivel de prospețime. Sunt doar trei nopți până atunci.



Dar, trebuie să înțelegem, că astea sunt regulile. Să vedem când o să avem patru meciuri într-o fereastră. O să fie din ce în ce mai greu. Niciun antrenor de echipă națională nu are timp să închege relațiile. Astea vin de la cluburi.



În momentul în care vin aici, ei sunt atât de educați încât trebuie să înțeleagă fiecare mișcare pe care o vrea antrenorul la echipa națională”, a spus Mihai Stoichiță la televiziunea DigiSport.

Echipele de start



România: I. Radu – Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț – Dragomir, Screciu, Hagi –Moruțan, L. Munteanu, Baiaram.

Rezerve: Târnovanu, Sava – Ciubotaru, Ghiță, M. Marin, Dobre, Chipciu, Bîrligea, Miculescu, Mihăilă, R. Marin, F. Tănase, Man, Cîrjan, Racovițan

Selecționer: Mircea Lucescu

Moldova: Avram - Forov, Baboglo, Cărciun, Dumbrăvanu, Reabciuk - Rață - Peciun, Postolachi, Bors - Damașcan

Rezerve: Celeadnic, Cojuhar, Ștefan, Iovu, Ghheranimencov, Moțpan, Boiciuc, Bodișteanu, Lupan, Bogaciuc, Plptică, Botnari

Selecționer: Lilian Popescu

