Ediția de luni, 5 octombrie, a emisiunii „Fața la Joc!” l-a avut pe Mihai Pintilii ca invitat. Acesta a discutat preț de o oră și jumătate cu moderatorii Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Mihai Pintilii, fără perdea despre mandatul lui Gică Hagi la echipa națională

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

În condițiile rezultatelor sub așteptări, publicul se întreabă dacă Gică Hagi va continua pe banca echipei naționale la finalul partidelor din UEFA Nations League.

Chestionat despre mandatul lui Gică Hagi, Mihai Pintilii nu s-a ferit de cuvinte și l-a numit „dezastruos”, în contextul înfrângerilor din UEFA Nations League. Fostul antrenor a mărturisit că nu ar vrea ca Hagi să își dea demisia, deoarece încă are speranță că „Regele” poate reuși.

„(n.r. - Hagi) Eu mi-aș dori să reușească. A început dezastruos... Dacă aveam o victorie, poate era o emulație și avea o încredere și el. Îl simt că și-a pierdut din energie. Au fost și accidentările, suspendările...E și momentul...

Nu aș vrea să plece, îl respect prea mult, a fost un fotbalist extraordinar. Era singura variantă care putea să facă ceva, cunoscând majoritatea jucătorilor. Te gândeai că poate fi ceva, că a lucrat cu majoritatea, poate să fie acolo ceva, dar uite că nu e așa”, a declarat Mihai Pintilii la „Fața la Joc!”.