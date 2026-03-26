Golul victoriei a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 54, iar partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

La finalul confruntării, portarul Ionuț Radu a venit la flash-interviuri și a dezvăluit mesajul transmis de selecționerul Mircea Lucescu.

Mesajul transmis de Mircea Lucescu după eșecul cu Turcia: „Asta ne-a spus”

Goalkeeperul de la Celta Vigo a explicat că echipa a început meciul încrezătoare și a avut momente bune în prima repriză, dar Turcia a profitat de singura neatenție a tricolorilor.

„De la începutul jocului am intrat pe teren foarte încrezător. Am avut o primă repriză destul de bună. Au fost multe greșeli pe construcție. Ei au profitat, cum și noi trebuia să profităm de greșelile lor. Nu a fost să fie. A fost puțină neșansă.

Am încercat să fac tot posibilul să vin la națională, să pot ajuta. Din păcate, nu am reușit, așa a fost să fie. Mereu vin cu sufletul deschis să dau totul. O vom lua de la capăt cu capul sus și încrezători în forțele proprii.

Trebuie să avem încredere în noi, să lucrăm, să o luăm de la capăt. Asta este baza în momentul de față.

Cred că a fost o fază lucrată, a plecat din linia a doua, a dat-o cu pământul, a oprit-o și foarte bine din careu. Nici nu știu, trebuie să revăd golul, că nu îmi dau seama ce a fost acolo. Au profitat de singura noastră neatenție. Felicitări lor!

Miza? Nu știu ce miză are? Habar n-am. După înfrângerea asta care ne doare, mergem să câștigăm. Trebuie să câștigăm.

(n.r - ce le-a spus Mircea Lucescu) Nimic, ne-a felicitat pentru că fiecare a dat totul. Ne-a spus să ținem capul sus. Trebuie să ieșim mai puternici. E o dezamăgire destul de mare și pentru noi, și pentru lumea de acasă”, a spus Ionuț Radu după meci.

România va mai disputa un singur meci în această campanie, marți, 31 martie, în deplasare, cu învinsa duelului dintre Slovacia și Kosovo.