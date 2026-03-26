Cele două echipe naționale s-au întâlnit în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026 joi seară, la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”.

”Fiara” Lăcătuș a remarcat doi tricolori după ce a văzut prima repriză din Turcia - România: ”Extraordinari”

Primele 45 de minute le-au aparținut turcilor, așa cum era preconizat. Marius Lăcătuș, fost internațional român, i-a remarcat însă pe Dennis Man și pe Valentin Mihăilă, care au făcut un efort extraordinar pe faza defensivă.

Cât despre turci, ”Fiara” a ținut să puncteze că nu au fost extrem de periculoși, în ciuda faptului că au deținut controlul.

”Nu și-au creat ocazii așa clare de gol. Sigur, au fost șuturile din afara careului. Faza fixă. (n.r. întrebarea e cât rezistăm așa?) Asta e întrebarea.

Sunt curios să văd cum vor sta din punct de vedere fizic Man și Mihăilă. Fac un efort extraordinar pentru faza defensivă și până acum și-au făcut cu brio prezența în faza defensivă. Sigur, sunt datori pe faza ofensivă”, a spus Lăcătuș la televiziunea Digi Sport.

