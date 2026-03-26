Cele două echipe naționale s-au întâlnit în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026 joi seară, la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”.
”Fiara” Lăcătuș a remarcat doi tricolori după ce a văzut prima repriză din Turcia - România: ”Extraordinari”
Primele 45 de minute le-au aparținut turcilor, așa cum era preconizat. Marius Lăcătuș, fost internațional român, i-a remarcat însă pe Dennis Man și pe Valentin Mihăilă, care au făcut un efort extraordinar pe faza defensivă.
Cât despre turci, ”Fiara” a ținut să puncteze că nu au fost extrem de periculoși, în ciuda faptului că au deținut controlul.
”Nu și-au creat ocazii așa clare de gol. Sigur, au fost șuturile din afara careului. Faza fixă. (n.r. întrebarea e cât rezistăm așa?) Asta e întrebarea.
Sunt curios să văd cum vor sta din punct de vedere fizic Man și Mihăilă. Fac un efort extraordinar pentru faza defensivă și până acum și-au făcut cu brio prezența în faza defensivă. Sigur, sunt datori pe faza ofensivă”, a spus Lăcătuș la televiziunea Digi Sport.
Echipele de start:
- Turcia (4-2-3-1): Cakir - Muldur, Akaydin, Bardacki, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu (cpt.) - B. Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu
- Rezerve: Gunok, Bayindir - Karazor, Elmali, Ozcan, Kocku, Gul, Kabak, Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan
- Selecționer: Vincenzo Montella
- România (4-3-3): Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi (cpt.), Vl. Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă
- Rezerve: Aioani, L. Popescu - Coubiș, Ghiță, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, M. Coman, Sorescu
- Selecționer: Mircea Lucescu