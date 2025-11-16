Marius Șumudică a criticat evoluția lui Alexandru Chipciu și Andrei Rațiu din a doua repriză a partidei Bosnia - România, scor 3-1.

Alexandru Chipciu și Andrei Rațiu, găsiți vinovați de Marius Șumudică

Antrenorul a remarcat că tricolorii au avut cele mai mari probleme în flancurile defensivei, nereușind să blocheze centrările bosniacilor în partea a doua a jocului.

„Din punctul meu de vedere, au fost două reprize diametral opuse, i-am închis în prima repriză, benzile noastre nu au reușit să facă nimic. Atât Man, cât și Mihăilă au coborât foarte bine și au închis. Toate atacurile pe care le-au dus ei au fost în benzi, în centru nu ne-au pus niciun fel de probleme.

Am început a doua repriză foarte prost! Eu cred că nea Mircea a luat decizia să joace cu Chipciu din două motive. Primul, a jucat foarte bine cu Austria, când rezultatul a fost pozitiv, și al doilea, el trebuia să blocheze un jucător de picior stâng, astfel că lui Chipciu îi venea mai ușor să iasă cu piciorul lui drept.

Șumudică: „Am avut cele mai mari probleme”

În același timp, există o nesincronizare la golul doi. Chipciu crede că iese Mihăilă, doar că nu iese și astfel că îl pierde, iar atacantul a avut o execuție incredibilă, Radu nu avea ce să facă.

(n.r. – dacă banda stângă a fost călcâiul lui Ahile?) În repriza a doua am avut probleme mari în benzi. Nu am ajuns să blocăm centrările! Din părțile laterale am avut cele mai mari probleme, la Chipciu și Rațiu”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

România a pierdut lupta pentru locul 2 în grupa H

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare.

Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

În clasamentul grupei H conduce Austria, cu 18 puncte, urmată de Bosnia, cu 16 puncte. România e a treia, cu 10 puncte.

Marţi, tricolorii joacă împotriva naţionalei din San Marino, la Ploieşti, în ultimul meci al grupei.

