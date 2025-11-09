Alexandru Dobre și Alexandru Pașcanu au marcat cele două goluri ale giuleștenilor. În urma acestui rezultat, Rapid a ajuns la 35 de puncte, la trei lungimi în fața lui FC Botoșani și la cinci în fața lui Dinamo.

Marius Șumudică: ”Rapid are cel mai norocos an!”

Marius Șumudică a lăudat prestația Rapidului din meciul cu FC Argeș și a ținut să îi felicite pe giuleșteni și pe Costel Gâlcă pentru parcursul echipei din acest sezon.

Fostul antrenor al echipei patronate de Dan Șucu susține însă că, spre deosebire de sezonul precedent, când el se afla pe banca tehnică, Rapid are foarte mult noroc.

”Rapidul merită să aibă jucători la echipa națională. Este rodul muncii a tot ceea ce se întâmplă acolo. Îi felicit în continuare pentru parcurs. Sunt omul care spune lucrurilor pe nume și în momentul de față, chiar dacă nu încântă, Rapid are un joc pragmatic, un joc bine pus la punct, care pleacă cu inițiere de jos. Chiar dacă au avut ceva probleme cu pressingul celor de la Pitești, Rapidul este o echipă eficientă.

Își merită locul în clasament, felicitări lui Gâlcă și tuturor celor de acolo. Rapid are cel mai norocos an, nu știu dacă din istorie, dar norocul ține cu cei puternici. (…) Și-a întors zeița fața către Rapid. Merită! Și norocul face parte din viața unei echipe. Ei sunt meritat pe primul loc. Au șanse reale în a se bate la un trofeu. (…) Mi-aș dori ca ghinioanele din anii trecuți, nu doar de când am fost eu, să se transforme în noroc pentru ei”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

Marius Șumudică: ”Dacă nu va izbucni ceva din interior, Rapid are șanse și la titlu!”

De altfel, Șumudică este convins de faptul că rezultatele au apărut în acest sezon și pe fondul revenirii lui Liviu Ungurean în galerie. Șumudică crede chiar că Rapid ar putea cuceri titlul în acest sezon dacă nu va apărea un nou scandal din interiorul clubului.

”Valoarea lotului și simbioza dintre antrenor și grup. Al doilea motiv este publicul, care s-a întors alături de echipă și este al 12-lea jucător. Întoarcerea lui Bocciu este foarte importantă. Iar al treilea motiv este norocul. Este cea mai norocoasă echipă până acum.

Noroc nu poți să ai dacă nu ajungi în fața porții, de-aia l-am pus și pe locul al treilea. Nu pot să spun că golurile date sunt lucrate, dar au entuziasm. Au dorință și asta se vede. La Rapid trebuie doar liniște, iar din ce văd frâiele sunt ținute bine. Dacă acolo nu va izbucni ceva din interior, au șanse și la titlu”, a adăugat Șumudică.

