Marius Șumudică a explodat când a fost comparat cu Gâlcă: „Cu tot respectul pentru toți de acolo”

Giuleștenii s-au impus cu 4-1 în fața Unirii Slobozia, în runda a 14-a din Superliga și se află pe locul doi în campionat, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, ambele formații având câte 31 de puncte.
Rapid are patru victorii consecutive și este una dintre contracandidatele la titlu din această stagiune.
Marius Șumudică nu suportă comparațiile cu Costel Gâlcă
Marius Șumudică a fost antrenorul alb-vișiniilor în stagiunea precedentă și a plecat de la echipa patronată de Dan Șucu, după ce a ratat calificarea în cupele europene.
Tehnicianul a vorbit despre comparațiile dintre el și Costel Gâlcă și s-a aprins în momentul discuției.
„Eu am prins o perioadă de tranziție. Am luat echipa de pe locul 13, iar valoarea campionatului trecut era incomparabilă cu cea de anul acesta. De ce? Anul trecut, Dinamo era Dinamo, cu Selmani, Olsen, Homawoo, Abdallah, sunt jucători pe care i-au pierdut și Dinamo e sub ce a fost anul trecut. FCSB, cum arăta anul trecut… Acolo sunt mai mulți factori pentru care nu i-am bătut. Haideți să vedem CFR cum era anul trecut. În play-off au ajuns anul trecut CFR, FCSB, Dinamo, Rapid, echipe cu suporteri. Cred că a fost cel mai greu play-off din ultimii ani.
Media de vârstă a Rapidului… Eram nevoit să joc cu 3 underi la un moment dat. Din septembrie, când am adus 5 jucători, s-a schimbat fața echipei. Am avut a doua apărare din campionat, aviz amatorilor care fac comparații. Asta făcea Șumudică anul trecut. Anul ăsta s-au epurat niște ciuperci otrăvitoare, iar acum este ușor de lucrat la Rapid.
Sunt mulți factori… Stăm și analizăm ce a făcut Șumudică și ce face Gâlcă. Cu tot respectul pentru toți de acolo, să se gândească și la ce am spus eu acum. Apar peste tot numai comparații cu ce s-a întâmplat anul trecut și ce se întâmplă anul acesta…”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.
Pentru Rapidul lui Gâlcă urmează meciul din Cupa României cu CSC Dumbrăvița, care va avea loc joi, de la ora 21:00.