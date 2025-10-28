Marius Șumudică a explodat când a fost comparat cu Gâlcă: „Cu tot respectul pentru toți de acolo”

Giuleștenii s-au impus cu 4-1 în fața Unirii Slobozia, în runda a 14-a din Superliga și se află pe locul doi în campionat, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, ambele formații având câte 31 de puncte.

Rapid are patru victorii consecutive și este una dintre contracandidatele la titlu din această stagiune.



Marius Șumudică nu suportă comparațiile cu Costel Gâlcă



Marius Șumudică a fost antrenorul alb-vișiniilor în stagiunea precedentă și a plecat de la echipa patronată de Dan Șucu, după ce a ratat calificarea în cupele europene.

Tehnicianul a vorbit despre comparațiile dintre el și Costel Gâlcă și s-a aprins în momentul discuției.