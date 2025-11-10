Echipa lui Gigi Becali a pierdut din nou puncte importante în lupta pentru play-off și se află la cinci puncte distanță de locul șase, la capătul a 16 etape.



Încă de la finalul partidei, Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au prezentat demisia, însă patronul roș-albaștrilor a respins categoric ideea plecării. Becali a transmis că își asumă personal toate deciziile și rezultatele.



Marius Șumudică a pus tunurile pe Charalambous și Pintilii: „E strigător la cer!”



În acest context, Marius Șumudică a analizat prestația staff-ului tehnic și a fost extrem de dur.



„Cinci fundași dreapta folosiți până acum! Toma, Graovac, Crețu, Cisotti, Pantea... și tot nu au găsit soluția. Ajungi să joci cu Cisotti fundaș dreapta, chiar dacă a făcut-o decent. Jucătorii simt lucrurile astea, simt lipsa de claritate. Eu îi înțeleg pe Gigi, pe Charalambous, pe Pintilii... dar să accepți orice? E strigător la cer!”, a spus Șumudică la Fanatik.



Tehnicianul a continuat și a vorbit despre problema de autoritate din vestiar, cât și despre eliminarea lui Bîrligea.



„L-am văzut pe Charalambous în timpul meciului explicând unde să stea jucătorii, dar deciziile au fost greșite. Ei au pierdut punctele, nu arbitrul. Da, faza lui Bîrligea putea fi judecată altfel, dar disciplina ține de bancă. Dacă patronul spune public că el face echipa și schimbările, ce autoritate să mai ai în vestiar? Radu Petrescu i-a ajutat sezonul trecut la Giulești, acum a venit nota de plată. Așa e fotbalul.



MM e în tribună. Ce poate să facă de acolo? Autoritatea trebuie să fie pe bancă. Dacă patronul spune că el decide tot, jucătorii nu mai ascultă de nimeni”, a mai spus tehnicianul în vârstă de 54 de ani.



FCSB se pregătește pentru meciul cu Petrolul



Venit în aprilie 2023 la FCSB, Elias Charalambous este antrenorul cu care echipa a reușit să câștige ultimele două titluri. Cipriotul a bifat 150 de meciuri la echipa sa, iar 79 au fost victorii. 37 dintre acestea s-au încheiat la egalitate, iar restul de 34 au fost înfrângeri.



În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.

