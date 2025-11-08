Vineri seară, liderul FC Botoșani a pierdut cu Farul Constanța în deplasare, scor 0-2, în cadrul etapei cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României, iar sâmbătă seară, Rapid o întâlnește în Giulești pe FC Argeș.



E șansa giuleștenilor să obțină până și un punct și să încheie, într-un sfârșit, pe primul loc la finalul unei etape. Iar Marius Șumudică vede în trupa lui Costel Gâlcă o candidată serioasă la titlu în actuala stagiune.



De asemenea, Șumudică a numit-o și pe Universitatea Craiova a doua principală la titlu, lângă Rapid



Marius Șumudică știe cine se bate la titlu în noul sezon: ”Nu are cum să nu! Așa o văd eu”



”În acest an campionatul se joacă între Rapid și Universitatea Craiova. Așa o văd eu. Dacă se menține acest parcurs, Rapidul nu are cum să nu fie în lupta pentru titlu și să aibă o șansă foarte mare la campionat.



Mi-aș dori, chiar au meritat. Mie ar trebui, probabil, să îmi pară rău de ce s-a întâmplat anul trecut și de ce se întâmplă în acest an, dar nu, trebuie să fii obiectiv și să scoți în evidență.



Gâlcă a scos maximum, iar dacă va avea o linie la fel cum a avut-o până acum, Rapidul are o șansă enormă de a fi campioană”, a spus Marius Șumudică, potrivit fanatik.



Cum arată clasamentul Superligii României

