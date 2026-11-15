Marius Corbu, după debutul de vis cu Polonia: „Eram pregătit să-l înving și pe Lewandowski”

Marius Corbu, după debutul de vis cu Polonia: „Eram pregătit să-l înving și pe Lewandowski” Nationala
SPORT.RO
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Marius Corbu a fost plin de entuziasm la flash-interviul de după meciul cu Polonia.

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Marius CorbuferencvarosRomaniaPoloniaGica Hagi
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România s-a impus pe teren propriu în fața Poloniei, scor 2-1, într-un meci din runda a 5-a din Grupa 4 de Nations League disputat în Liga B.

Tricolorii” au punctata prin Alexandru Cicâldău (68') și Dennis Man (72'), în timp ce polonezii au înscris prin Marcel Regula (82').

Marius Corbu, un munte de motivație și ambiție: ce a spus după debutul în naționala României 

Jucătorul lui Ferencvaros, care a intrat în minutul 67 al partidei cu Polonia în locul lui Ianis Hagi, a fost plin de entuziasm după succesul cu Polonia al echipei naționale și a spus cum a reușit să se monteze pentru a intra cât mai bine în meci.

Marius Corbu a recunoscut că și-a dorit enorm să învingă naționala lui Robert Lewandowski.

„E o seară de vis, pot doar să spun tuturor celor care au crezut în mine un mare mulțumesc! Echipa a muncit foarte mult, s-a întâmplat să marcăm fix când am intrat eu.

Am lucrat mult la mentalul meu și încerc să-mi fac jocul indiferent de teren și de situația în care mă aflu. Pe mine m-a motivat mereu, chiar dacă nu eram în lotul final, munceam în continuare din greu și știam că într-un final va veni convocarea. Știam că o țară întreagă se uită și mă încurajează și mă susține.

Nici n-am avut curaj să mă gândesc la chestiile pe care reușesc să le trăiesc acum, deci mereu fac totul pas cu pas. Bineînțeles că visez, dar de unde am pornit eu... Următorul meu pas era următorul meci și mă gândeam să joc cât mai bine în acel meci. Pas cu pas am reușit să clădesc

Acum ne gândim la meciul cu Bosnia. Așteptam să fiu convocat, bineînțeles, dacă nu eram, munceam în continuare și, dacă vin la echipa națională, vreau să câștig, ăsta e singurul lucru. Eram pregătit să-l înving și pe Lewandowski”, a declarat Marius Corbu, după meciul România - Polonia 2-1.

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Marius Corbu are 25 de meciuri jucate în tricoul lui Ferencvaros în acest sezon și a reușit cinci goluri și o pasă decisivă.

Mijlocașul ofensiv de 24 de ani este cotat la 1,7 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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