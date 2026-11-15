MM Stoica și Panduru s-au pus de acord după România - Polonia 2-1: "Cel mai bun!"

România s-a impus după golurile lui Alexandru Cicâldău (68') și Dennis Man (72'). Polonia a redus din handicap prin Marcel Regula (82').

Mihai Stoica și Basarab Panduru, laude pentru Florinel Coman după România - Polonia 2-1

Florinel Coman, cel care a avut un gol anulat de VAR în minutul 59, cu puțin timp înainte să fie înlocuit cu Daniel Bîrligea, a fost remarcatul lui Mihai Stoica și Basarab Panduru după meci.

"E clar că e o victorie frumoasă. O victorie muncită. România a fost mai bună în afară de ultimele minute când Polonia a accelerat bine. Am făcut și noi niște schimbări, am avut niște debutanți și probabil s-a văzut", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

"Eu aș remarca inspirația selecționerului. Noi ne uitam la meci și comentam că e mai prezent în joc Florinel Coman decât Man", a fost reacția lui Mihai Stoica, moment în care Panduru: "Cel mai bun a fost!", iar fostul oficial de la FCSB s-a arătat de acord.

"Să-l lași pe Man - iar Man să câștige meciul până la urmă - e inspirație.

Era greu să ne dea gol pentru că ei n-au avut ocazii. Noi am stat bine. Cel mai important aspect a fost determinarea cu care au jucat majoritatea fotbaliștii care au intrat azi pe teren. L-am văzut pe Rațiu intervenind la balonul scos cu capul. Foarte grea intervenție. Coubiș și Drăgușin blocau ca la hochei. Au jucat de parcă de acest meci ar fi depins carierele lor. Asta se cere la națională!", a mai spus Mihai Stoica.



Mihai Stoica: "Lisav Eissat etalează niște calități la care nu ne așteptam"



"Coman mi-a plăcut mult. S-a bătut cu adversarii, a ținut de minge, s-a dus și în atac, a marcat și acel gol care a fost anulat. A făcut un meci foarte bun. Eu mă așteptam ca Man să fie schimbat, nu Coman. La Man se vedea că nu mai poate", a adăugat Panduru.

Pe lângă Coman, Mihai Stoica a remarcat și evoluția foarte bună a lui Lisav Eissat, care i-a luat locul lui Nicușor Bancu în flancul stâng al apărării.

"Coman mi s-a părut cel mai bun jucător al primei reprize, alături de Eissat. Meci de meci etalează niște calități pe care noi nu le-am văzut când a venit. Parcă e mai bun în margine decât în zonă centraă, parcă e mai bun ofensiv decât ne așteptam. Nu îi e frică de contacte și câștigă foarte ușor dueluri. Pare matur, dar e născut în 2005", a spus Mihai Stoica.