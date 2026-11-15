Fundașul naționalei s-a dus în tribune și și-a îmbrățișat familia, care a venit să-l susțină la partida de pe teren propriu. Eissat nu a fost singurul jucător care a profitat de finalul meciului pentru a se întâlni cu cei dragi.

Înainte de acest moment, fotbaliștii celor două echipe s-au îmbrățișat în apropierea cercului de la centrul terenului, apoi au mers să-și salute galeriile. Polonezii s-au oprit în fața sectorului ocupat de ultrașii lor și i-au aplaudat, în timp ce din tribunele românești s-au auzit huiduieli.

Suporterii români au început să scandeze „România, România, ole, ole, ole!”, iar jucătorii au împărțit în tribune mingi oferite de unul dintre sponsorii naționalei. Apoi, „tricolorii” s-au îndreptat spre peluza în care au stat ultrașii români, unde au cântat și s-au bucurat alături de suporteri.

Lisav Eissat, cotat la 2,5 milioane de euro

Fundașul are o cotă de piață de 2,5 milioane de euro și a ajuns la Bristol City, unde a înscris un gol în 14 apariții. În total, la nivel de seniori, Eissat a bifat 82 de meciuri, cinci goluri și două pase decisive pentru Maccabi Haifa, Hapoel Hadera și Bristol City.