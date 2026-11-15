Gigi Becali i-a redus atribuțiile în cadrul clubului și i-a reproșat că „nu și-a făcut treaba”, iar MM a ales să renunțe la funcția de conducere. În această perioadă, oficialul a primit deja două propuneri din partea unor cluburi din Superliga, dar preferă, cel puțin pentru moment, postura de analist TV.

Victor Becali: „A fost turnat Meme? Nu mai este o problemă turnătoria”

Victor Becali a comentat situația lui Mihai Stoica și a vorbit despre posibilitatea ca acesta să fi fost „lucrat” de Laurențiu Reghecampf. Agentul FIFA a amintit că MM avea o relație bună cu fostul antrenor al FCSB și chiar ar fi insistat pentru aducerea acestuia.

„Este posibil să se întoarcă Meme la FCSB, am văzut că sunt relații foarte bune. A fost turnat Meme? Păi acum nu mai este o problemă turnătoria, este o virtute, nu? Dar vorbesc la general, nu știu acum să se fi petrecut ceva. Eu știu că ei aveau o relație bună, cred că Mihai a și insistat să îl aducă pe Reghe. Dar nu cred că e o regie, nu văd care ar fi scopul. Nu zic că nu este posibil, dar nu cred”, a spus Victor Becali la sptfm.ro.

Agentul FIFA a comentat și informațiile despre o posibilă numire a lui Lukasz Szukala în funcția de director sportiv la FCSB. Fostul fundaș polonez a evoluat pentru roș-albaștri, însă Becali nu știe ce îl recomandă pentru un asemenea rol.

„Nu știu ce îl recomandă pe Szukala, el a fost un fotbalist bun, din ce știu se ocupa de altceva. Nu știu ce îl recomandă, vocea și talentul, știți cum e. Nu vi se pare că fotbalul nostru este ca în BD?”, a declarat acesta.

Cristi Borcea speră ca Gigi Becali să se răzgândească

Borcea a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro și a transmis că plecarea lui Mihai Stoica ar reprezenta o pierdere importantă pentru FCSB. Fostul conducător din Ștefan cel Mare îl consideră pe MM un oficial cu o experiență greu de înlocuit în fotbalul românesc.

„Sper să se răzgândească, ar fi cea mai mare pierdere pentru Steaua (n.r - FCSB). Mihai cred că este cel mai bun conducător din fotbalul românesc! Eu sunt de părere că Gigi ar fi o greșeală foarte mare. Eu cred că până la urmă trebuie să ajungă la un numitor comun și să continue amândoi”, a spus fostul conducător al lui Dinamo, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.