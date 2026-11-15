Cele două reprezentative s-au întâlnit joi seară la București, pe Arena Națională, în etapa #5 din Grupa 4 a urnei valorice ”B” din Liga Națiunilor. La capătul celor 90 de minute, selecționata lui Gheorghe Hagi s-a impus cu 2-1 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 68, la zece minute după ce reușita lui Florinel Coman a fost anulată. Patru minute mai târziu, Dennis Man a înscris pentru 2-0, în urma pasei decisive venite de la Daniel Bîrligea. Marcel Regula a înscris pentru polonezi în minutul 82.

Polonezii ne sfidează după înfrângerea de la București: ”Este un coșmar! Cu cine Dumnezeu să mai câștigăm, dacă nu cu România?!”

După meciul de pe Arena Națională, Mateusz Swiecicki, jurnalist și comentator sportiv polonez, a avut un rant la adresa naționalei lui Jan Urban, a cărei evoluție a catalogat-o drept catastrofală.

Jurnalistul și-a exprimat indignarea față de înfrângerea suferită la București și a lăsat de înțeles că România ar fi trebuit să fie un adversar accesibil pentru Polonia, motiv pentru care consideră rezultatul cu atât mai greu de acceptat.

”Catastrofă! Primul șut pe poartă abia după o oră de joc… Primim două goluri, înainte am avut și un gol anulat, iar apoi puteam să mai încasăm unul și să se facă 3-0. Am avut un interval de câteva minute în care am arătat catastrofal!

Golul de 2-0 a fost de-a dreptul ridicol, un adevărat dezastru. Proporțiile acestei înfrângeri sunt copleșitoare. Este un coșmar! Cu cine Dumnezeu să mai câștigăm, dacă nu cu România?! Sunt devastat după acest meci.

În mandatul lui Jan Urban, am câștigat un singur meci din ultimele opt. Pierdem încă o partidă. Este o statistică înspăimântătoare. Este un dezastru! Cum te mai poți apăra în calitate de selecționer? Nu ai absolut niciun argument

Kacper Potulski a arătat mult mai bine decât Jakub Kiwior. Kiwior a făcut un meci slab. Modul în care se comportă în fazele defensive, felul în care încasează cartonașul galben, reacția sa la o minge lungă… Este extrem de nesigur și agitat.

Fără Piotr Zielinski, a fost un dezastru. La mijlocul terenului, nicio combinație, nicio pasă inspirată, nicio minge venită din centru care să creeze o ocazie, nicio colaborare cu Lewandowski, care, la rândul său, a făcut un meci slab”, a spus comentatorul sportiv polonez Mateusz Swiecicki, potrivit Meczyki.pl.

România, în Liga Națiunilor, rezultate și program

Suedia - România 2-1 (Isak 20', Gyokeres 43' / Man 29')

România - Bosnia 2-4 (Bîrligea 28', Cicâldău 62' / Gigovic 12', Muharemovic 19', Tabakovic 40', Mahmic 55')

Polonia - România 6-0 (Lewandowski 24', 47', 86', Ghiță 49' - autogol, Zielinski 62', Bednarek 66')

România - Suedia 0-1 (Gyokeres 13')

România - Polonia 2-1 (Cicâldău 68', Man 72' / Regula 82')

Bosnia - România (marți, ora 21:45)

Clasamentul din grupa României