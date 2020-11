Marica, noi intepaturi la adresa lui Radoi: "Antrenorii pe care i-am avut eu schimbau tactica!" De ce crede ca Mirel a gresit cu Belarus

Ciprian Marica a fost din nou critic la adresa ideilor lui Mirel Radoi.

Marica spune ca n-ar fi schimbat tactica pentru jocul cu Belarus.daca ar fi fost in locul selectionerului Romaniei. Totusi, Marica e de parere ca strategia trebuie adaptata in functie de adversari, si nu pastrata indiferent de situatie.

"Pana la urma, Mirel Radoi schimba formula, tactica in acest meci. Auzeam oamenii care vorbeau, fostii fotbalisti... tactica trebuie s-o adaptezi in functie de adversar. Mirel vorbea de aceeasi filosofie indiferent de adversari. Am lucrat si eu cu multi antrenori.

Rezultate au avut cei care au adaptat jocul in functie de jucatori si de adversar. Cred ca Mirel Radoi trebuie sa se muleze pe adversarul pe care-l intalneste, de aia il si studiaza inainte, si cred ca trebuie sa fie inspirat. Ai nevoie, ca selectioner.

A avut un antrenament cu tot lotul. In meseria de selectioner trebuie sa ai si inspiratie. Daca ma iau dupa declaratiile lui Mirel, da, e inflexibil. Vad ca totusi astazi a schimbat. Nu cred ca azi trebuia sa schimbe, dar a exersat pentru jocurile care urmeaza, probabil", a spus Marica la PRO X.