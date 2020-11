FRF nici nu vrea sa auda de PLECAREA lui Radoi de pe banca nationalei! Ce oferta i-ar fi facut Burleanu selectionerului Romaniei

Mihai Rotaru i-ar fi facut oferta lui Mirel Radoi pentru a prelua banca tehinica a Craiovei, iar Burleanu ar incerca sa blocheze mutarea.

Demisia selectionerului a fost unul dintre cele mai discutate subiecte dupa ce Romania a ratat calificarea la EURO si a pierdut meciurile cu Norvegia si Austria. Plecarea lui Cristiano Bergodi de pe banca Craiovei il obliga pe Mihai Rotaru sa ii caute inlocuitor, iar principalul favorit ar fi chiar selectionerul.

Cu toate astea, Razvan Burleanu nu ar fi dispus sa il lase pe Radoi sa plece de pe banca nationalei, ii ciuda faptului ca e contestat. Conform ProSport, presedintele FRF i-ar fi propus lui Mirel Radoi prelungirea contractului dupa calificarile la Campionatul Mondial din 2022, pentru a-l convinge sa refuze oferta primita din partea lui Mihai Rotaru.

Mirel Radoi nu ar fi dat un raspuns propunerii lui Burleanu, preferand sa astepte rezultatele meciurilor din perioada urmatoare alaturi de nationala. Mai mult, selectionerul a anuntat inca de la inceputul mandatului ca intentioneaza sa plece de la carma nationalei in 2022, fie dupa calificari, in cazul in care echipa nu se va califica la Campionatul Mondial, fie dupa turneul final.