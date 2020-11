EXCLUSIV | "Nu sunt dator, chiar nu!" Radoi, reactie neasteptata cand a fost intrebat de plecarea la Craiova! Ce a spus in direct la PRO TV

Mirel Radoi (39 ani) a vorbit dupa amicalul cu Belarus despre echipa nationala, dar si despre zvonurile aparute legate de o posibila plecare a sa.

Selectionerul nationalei a vorbit despre meciul facut de jucatorii sai si s-a declarat multumit de prima repriza si prestatia echipei, dar vizibil nemultumit de a doua repriza si golurile inscrise de adversar.



"Am castigat o repriza si am pierdut una. In prima repriza, probabil si cat am rezistat fizic, am reusit sa inscriem. In repriza a doua, probabil, si pe fondul unei relaxari am primit 3 goluri. Putem lucra in continuare dupa victoria asta, aveam nevoie.

Asta e aspectul pozitiv, prima repriza, cele 5 goluri. Nu e dezamagire ca am primit 3 goluri, ci o provblema evidenta, mai ales ca le-am primit usor. Ma bucur ca am vazut o reactie a jucatorilor dupa asta, dupa ce am pierdut mingea. Am reusit sa fim calmi in anumite momente, incercam sa luam lucrurile pozitive.

Nu inseamna ca trecem cu vederea lucrurile negative. Trebuie sa ne obsinuim cu asta, sa incercam sa construim ceva. Cand marcam gol, sa cladim o mentalitate puternica, sa inscriem si golul 2 si 3, sa vorbim despre o reconstructie a nationalei.

Daca erau alti jucatori mai tineri pe care puteam sa ii luam in perioada asta in care 14 jucatori ne-a cazut de pe lista, analizati voi. Nu puteam nici sa lasam nationala de tineret asa, mai ales in astfel de momente", a spus Mirel Radoi la finalul partidei.



"Nu sunt dator, chiar nu!"



Intrebat despre zvonurile aparute in presa, conform carora Mihai Rotaru l-ar fi ofertat sa preia banca tehnica a Craiovei odata cu plecarea lui Cristiano Bergodi, Radoi a raspuns transant.

"Deocamdata sunt la echipa nationala, vorbesc de echipa nationala. Nu cred ca ar fi frumos fata de Craiova sau fata de Federatie sa vorbesc ceva, chiar daca nu exista, nu vreau sa discut. Nu sunt dator cu un raspuns, chiar nu!

Sunt aici si dupa aceea vom vedea dupa fiecare partida unde ma veti gasi", a adaugat selectionerul.