"De asta este criticat Mirel Radoi!" Anunt TRANSANT facut de Federatie in legatura cu viitorul selectionerului! Ce se va intampla cu Radoi

Postul lui Mirel Radoi pe banca tehnica a nationalei Romaniei este contestat dupa ultimele rezultate, dar si dupa ratarea calificarii la EURO.

Selectionerul ar fi dorit sa preia banca tehnica a Craiovei dupa ce Cristiano Bergodi a decis sa plece de la club, insa Federatia Romana de Fotbal nu e dispusa sa il lase pe Radoi sa plece.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita a vorbit in exclusivitate pentru PRO X si www.sport.ro inainte de amicalul cu Belarus despre relatia pe care FRF o are cu selectionerul, intarind ideea ca acesta are sprijinul Federatiei. Totodata, Stoichita a dezvaluit si care este motivul pentru care Radoi este criticat.

"Radoi e criticat pentru ca este sustinut de noi, de Federatie. Nu va pleca Mirel. Sunt foarte multe vorbe in jurul fotbalului, e un taram nu doar al jocului, ci si al vorbelor.



Am discutat cu el. El are bun simt, in momentul in care un antrenor are meciurile pe care le-a avut, are anumite ganduri, insa nu se pune problema de plecare. Federatia aceasta este caracterizata de echilibru.



Te gandesti la un posibil inlocuitor cand te gandesti sa inlocuiesti antrenorul pe care deja il ai, nu se pune problema de asa ceva.

Pentru urmatoarele meciuri vom incerca sa ne reparam imaginea ca echipa, ca joc. Am inceput de la meciul cu Austria. Am jucat bine in meciul ala.

Nu sunt discutii in randul nostru de plecarea lui Mirel Radoi, nu sunt suportul unei astfel de idei", a spus Mihai Stoichita inainte de meciul amical.