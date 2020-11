Federatia Romana i-a trasat obiectivul! Mihai Stoichita a vorbit despre o eventuala despartire a lui Radoi de nationala: "Imi asum ce spun!" 

Romania a invins dupa trei esecuri consecutive nationala Belarusului cu scorul de 5-3.

Nationala Romaniei a reusit sa treaca peste perioada proasta de trei meciuri consecutive pierdute, dar a aratat mari slabiciuni in a doua repriza contra Belarusului, cand a primit nu mai putin de trei goluri.

Mihai Stoichita a declarat ca intre Federatie si Mirel Radoi nu exista o stare de tensiune, iar obiectivul lui ramane calificarea la Cupa Mondiala din 2022.

Directorul tehnic al Federatiei spune ca nu exista problema unei demiteri a lui Radoi, iar in cazul in care antrenorul va pleca, va fi exclusiv decizia lui.

"Nici nu se pune problema unei stari de tensiune intre Federatie si el. O analiza insa trebuie sa facem, in orice caz. Nu este o analiza pentru a-l schimba pe Mirel Radoi, trebuie sa vedem ce trebuie sa imbunatatim, ce trebuie sa facem pe viitor. Mirel Radoi e un om care sufera mult dupa fiecare esec, l-am vazut si atunci la nationala de tineret dupa meciul cu Danemarca. Eu nu am vazut atata suferinta la un om de fotbal, l-am intrebat: Bai, Mirele, tu vrei sa mori repede?"

"Din punctul de vedere al Federatiei, Mirel Radoi va ramane selectioner. Singura alegere de despartire ii apartine lui Radoi, imi asum ceea ce spun. Ce pretentii sa aiba Federatia in afara de obiectivul stabilit de calificare la Campionatul Mondial din 2022! Principiile lui vor duce Romania la Mondial! Eu cred in ceea ce face, el vrea victoria prin orice incearca."

"Suferinta asta pe care o are el din cauza unor esecuri. Si in seara asta eu cred ca a avut putina suparare, chiar daca zambea. In sufletul lui avea un pic de retinere deoarece Belarus ne-a marcat trei goluri."

"Nu a vrut sa renunte dupa meciul cu Islanda, el n-a avut obiectiv in contract obiectiv al calificarii la Campionatul European. El si l-a propus. Ca amic al lui Radoi, benefic ar fi sa isi termine munca la echipa nationala, ca mai apoi sa mearga la un club care sa ii acorde un obiectiv de mare performanta."

"Daca are oportunitatea acum sa fie selectioner, el ar trebui sa tina de aceasta sansa. Meciurile acestea nu au o anumita importanta. E bine ca Mirel Radoi face aceste schimbari la fiecare meci", a declarat Mihai Stoichita pentru Digi Sport.