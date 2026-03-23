Retragere de ultimă oră înainte de Turcia - România: "Nu voi putea fi în lot din cauza unei ușoare accidentări"

Mai mulți jucători români și turci au acuzat probleme medicale înaintea duelului de la Istanbul, din play-off-ul pentru Cupa Mondială.

  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.
  • Învingătoarea din duelul Turcia - România va juca finala play-off-ului pentru Cupa Mondială în deplasare, pe 31 martie, contra câștigătoarei din meciul Slovacia - Kosovo.

Aral Şimşir a anunțat că nu se va putea alătura lotului Turciei pentru meciul cu România

La fel ca România, Turcia a primit câteva vești proaste cu câteva zile înaintea meciului. Luni seară, Aral Şimşir (23 de ani), extrema stângă de la Midtjylland, a anunțat că a suferit o accidentare ușoară și nu se va putea alătura lotului condus de Vincenzo Montella.

Şimşir, care are cifre impresionante la Midtjylland în acest sezon - 11 goluri și 18 pase decisive - s-a accidentat duminică, în partida de campionat cu Brondby.

"Din nefericire, din cauza unei ușoare accidentări, nu voi putea participa de această dată la echipa națională.

Să îmi reprezint țara a fost întotdeauna o mare onoare pentru mine și ceva ce nu am luat niciodată în mod superficial. De aceea, acest moment este cu atât mai dificil pentru mine. Totuși, în prezent, toată concentrarea mea este pe a mă recupera corect și a reveni mai puternic.

Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil, complet pregătit și în cea mai bună formă.

Vă mulțumesc pentru susținere", a transmis Aral Şimşir, pe Instagram.

Aral Şimşir, fotbalist cu dublă cetățenie, daneză și turcă, cotat de Transfermarkt la 6 milioane de euro, nu a apucat încă să debuteze la naționala de seniori a Turciei.

Vestea primită de Vincenzo Montella vine în aceeași zi în care presa turcă a scris că Merih Demiral (28 de ani), experimentatul fundaș turc, acuză probleme serioase și are șanse mici de a juca împotriva României. (DETALII AICI)

Lotul inițial anunțat de Turcia pentru meciul cu România

  • PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma)
  • MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • ATACANȚI: Aral Șimșir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

VIDEO Virgil Ghiță, interviu înainte de Turcia - România

