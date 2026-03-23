Retragere de ultimă oră înainte de Turcia - România: "Nu voi putea fi în lot din cauza unei ușoare accidentări"

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Învingătoarea din duelul Turcia - România va juca finala play-off-ului pentru Cupa Mondială în deplasare, pe 31 martie, contra câștigătoarei din meciul Slovacia - Kosovo.

Aral Şimşir a anunțat că nu se va putea alătura lotului Turciei pentru meciul cu România

La fel ca România, Turcia a primit câteva vești proaste cu câteva zile înaintea meciului. Luni seară, Aral Şimşir (23 de ani), extrema stângă de la Midtjylland, a anunțat că a suferit o accidentare ușoară și nu se va putea alătura lotului condus de Vincenzo Montella.

Şimşir, care are cifre impresionante la Midtjylland în acest sezon - 11 goluri și 18 pase decisive - s-a accidentat duminică, în partida de campionat cu Brondby.

"Din nefericire, din cauza unei ușoare accidentări, nu voi putea participa de această dată la echipa națională.

Să îmi reprezint țara a fost întotdeauna o mare onoare pentru mine și ceva ce nu am luat niciodată în mod superficial. De aceea, acest moment este cu atât mai dificil pentru mine. Totuși, în prezent, toată concentrarea mea este pe a mă recupera corect și a reveni mai puternic.

Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil, complet pregătit și în cea mai bună formă.

Vă mulțumesc pentru susținere", a transmis Aral Şimşir, pe Instagram.