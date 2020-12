Marcel Raducanu a explicat de ce Romania nu are scuza daca nu se califica la Campionatul Mondial: "Daca nici cu grupa asta nu suntem multumiti, ar trebui sa ne reorientam spre tenis cu piciorul!" :)

Fostul international Marcel Raducanu a comentat grupa de calificare a Romaniei pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Fostul fotbalist al Stelei si al Borussiei Dortmund a apreciat ca este o grupa in care Romania ar trebui sa se claseze pe pozitia secunda, iar echipa lui Radoi nu ar trebui sa se teama de Islanda, chiar daca a pierdut calificarea la Campionatul European in fata nordicilor.

"Da, e o grupa foarte grea, mai ales pentru nemti. Dupa ce ca au 2-3 echipe pe care pot sa le prezinte la campionatul mondial, au mai avut si noroc. Tot timpul au avut noroc si au cazut in grupa usoara. Noi nu mai vorbim de Germania ca si asa e departe. Noi vorbim de celelalte echipe.

Daca nici acum nu suntem multumiti cu grupa asta, cine am fi vrut sa vina? Sa vina San Marino sau Gibraltar in locul Islandei? Daca nici cu grupa asta nu suntem multumiti, atunci zic sa ne reorientam la tenis cu piciorul sau eu stiu la altceva, la futsal.

Pai, bun, dar a fost un meci. Acum e alta situatie. Incepem de la inceput, alt meci. De ce nu poti sa treci de Islanda? Pai atunci, ce vrem daca ne calificam? Ce facem acolo daca ajungem? Sigur ca pentru noi orice echipa este dificila, dar eu zic ca grupa este ok. Se poate califica. Deci este lupta intre Islanda si Romania", a spus Raducanu pentru Antena Sport.

De asemenea, fostul mijlocas a comentat si situatia putin mai dificila prin care trece nationala Germaniei, care a pierdut in urma cu 3 saptamani cu 6-0 in fata Spaniei. In urma acestui rezultat umilitor s-a discutat foarte mult despre o eventuala demitere a lui Joachim Low, dar in cele din urma Federatia Germana de Fotbal a hotarat sa il pastreze si pentru Campionatul European din 2021.

"Cand i-am prins atunci, nu erau nemtii chiar rau de tot...nici acum, trec printr-o situatie mai dificila. Vad ca si cu antrenorul nu prea sunt pe bune. Multi fani nu-l mai vor. Au avut ieri niste discutii la federatie, am vazut. Eu zic ca era mai bine daca se retragea in 2014 dupa ce a iesit campion mondial. Eu cred ca el tine de scaun pentru ca are cel mai frumos job. Cel mai frumos job e sa fii selectioner al echipei Germaniei", a adaugat Marcel Raducanu.