Publicația Medyatava a titrat dur: „Acuzații grave împotriva lui Mircea Lucescu”, iar în text, jurnaliștii notează că, înainte de duelul direct din baraj, în România a izbucnit „o afirmație șocantă”.

Turcii citează pe larg dezvăluirile apărute în presa română, acolo unde Lucescu a fost acuzat că, în perioada comunistă, ar fi colaborat cu Securitatea sau ar fi fost implicat în meciuri aranjate în anii ’70-’80.

Subiectul a fost reaprins de declarațiile lui Sorin Răducanu și de un banner afișat de ultrașii Stelei, dar și de Radu Banciu, care a vorbit recent despre presupuse „aranjamente” în cariera lui Lucescu.

Turcii au reacționat imediat după acuzațiile apărute la adresa lui Mircea Lucescu: „Socant”

Articolul turcilor notează că scandalul a izbucnit exact după victoria României cu 7-1 în fața statului San Marino, meci în care tricolorii au închis preliminariile pe locul 3 și au ajuns în barajul cu Turcia.

Turcii au preluat și discursul foarte dur al selecționerului român: „Există o limită care nu poate fi trecută. Nu vor face în 2.000 de ani ce am făcut eu în toată cariera mea! Spun că am vândut meciuri la Securitate... Eu m-am concentrat doar pe dezvoltarea fotbalului românesc. Nimeni nu mă poate da afară. Dacă simt că nu mai pot, plec singur.”

Presa de la Istanbul notează că declarațiile au „schimbat complet agenda fotbalului românesc” chiar înaintea duelului de foc din baraj.

