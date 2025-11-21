Pe 26 martie, naționala României va înfrunta Turcia, în deplasare, în semifinalele barajului pentru CM 2026. Dacă vor câștiga, tricolorii avansează în finală, unde vor înfrunta tot în deplasare câștigătoarea din partida Slovacia - Kosovo.

Mircea Lucescu: "L-am întrebat pe selecționerul din Kosovo dacă au de gând să iasă iarăși de pe teren"



Mircea Lucescu (80 de ani) a fost prezent joi la tragerea la sorți de la Zurich, iar acolo s-a întâlnit și cu selecționerul naționalei din Kosovo, germanul Franco Foda (59 de ani). "Il Luce" a dezvăluit ce a discutat cu cel pe care l-a înfruntat și anul trecut, în Liga Națiunilor.



"Foda mi-a urat succes și mi-a zis că ar vrea să ne calificăm și să jucăm în finală cu ei, cu Kosovo



I-am zis chiar așa: 'sper ca de data aceasta să jucați până la final! Sau aveți de gând să ieșiți iarăși de pe teren?'. Nu mi-a zis nimic, doar s-a amuzat", a spus Mircea Lucescu, pentru Golazo.



Lucescu a făcut referire la incidentele de la partida România - Kosovo, disputată în noiembrie 2024, pe Arena Națională din București. În prelungirile partidei, la scorul de 0-0, jucătorii kosovari au decis să iasă de pe teren din cauza scandărilor "Serbia, Serbia".



Meciul nu s-a mai reluat, iar UEFA a dictat victorie la masa verde pentru România, dar și o mulțime de amenzi pentru FRF, în valoare totală de 128.000 de euro.

