Selecţionerul Mircea Lucescu a convocat 26 de fotbalişti pentru acţiunea din barajul pentru Cupa Mondială, doi portari accidentându-se de la anunţarea lotului oficial şi alţi doi fiind chemaţi pe parcurs.

Indisponibilitatea de ultimă oră a lui Mihai Popa (CFR Cluj) şi problema medicală a lui Ionuţ Radu (Celta Vigo) au dus la convocarea de urgenţă a lui Cătălin Căbuz (FC Argeş) şi Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova), cei 26 de tricolori pregătind acum, în acest format adaptat, marele meci cu Turcia, de joi (ora 19:00), semifinala barajului pentru Mondial.

Iar lotul României pentru play-off-ul CM 2026 este povestea românilor de pretutindeni! Asta şi pentru că sunt reprezentate, prin jucători, toate regiunile istorice ale României de azi, notează frf.ro.

Lotul României pe regiuni

Muntenia: Fl. Tănase (Dâmboviţa), Mihăilă (Dâmboviţa), Ghiţă (Argeş), Aioani (Ilfov), Bîrligea (Brăila)

Bucureşti: R. Marin, Drăguşin, Dobre, I. Radu

Oltenia: Bancu (Olt), Screciu (Olt), Baiaram (Dolj), L. Popescu (Dolj)

Ardeal: Stanciu (Alba), Raţiu (Alba), Căbuz (Sibiu)

Banat: Sorescu (Caraş-Severin), Dragomir (Timiş), Miculescu (Timiş)

Crişana: Man (Arad), Petrila (Bihor)

Maramureş: Rus (Satu Mare), M. Coman (Maramureş)

Moldova: Burcă (Bacău)

Dobrogea: Mihai Popa (Constanţa)

”Vi se pare că lipseşte Bucovina din regiunile istorice ale României de azi? Dar şi câţiva tricolori? Ei bine, Coubiş e bucovinean din Suceava, deşi născut în Italia, la Milano. Iar Ianis Hagi este şi el un reprezentant al Dobrogei, deşi s-a născut la Istanbul, în Turcia. De asemenea, totalul Moldovei creşte prin Ciubotaru, născut la Roma în Italia, dar a cărui familie e originară din Focşani”, notează FRF, potrivit news.ro.