Mircea Lucescu (80 de ani) a oferit niște declarații „de colecție“, în acest al doilea mandat pe care îl are, ca selecționer al României.

Când România a fost zdrobită de Canada (3-0), pe Arena Națională, „Il Luce“ a avut o reacție lipsită de eleganță (pentru un amical, mai ales!), spunând, răspicat: „Canadienii numai canadieni nu erau…“.

Apoi, când tricolorii au învins Austria, la București, scor 1-0, selecționerul a făcut ceva ce rar vezi la un antrenor: a spus că el e primul „vinovat“ pentru rezultat. „Cum adică dacă e și victoria mea?! Păi, e victoria mea, în primul rând! Pentru că am pregătit meciul, cum trebuia. Apoi, e și victoria lor (n.r. – a jucătorilor)“, a spus Lucescu, în fața unor jurnaliști rămași cu gura căscată.

Lucescu a pus înfrângerea în cârca jucătorilor

Șocant e că logica selecționerului, cum că el e primul „vinovat“ la victorii, nu mai e valabilă, când se pierde un meci. Pentru că, după 1-3 cu Bosnia, „Il Luce“ a venit, astăzi, la conferință și a pus rezultatul în cârca elevilor săi!

„Am pierdut meciul pentru că, în repriza a doua, ne-a fost frică. Am jucat cum nu trebuia să jucăm. L-am pierdut pentru că, în momentele importante, nu am făcut ceea ce trebuia să facem. Eu răspund de rezultate. Ei (n.r. – jucătorii) trebuie să răspundă de joc și de indicațiile pe care le primesc. Atunci când nu se respectă niște indicații apare înfrângerea. Ei nici nu au avut ocazii de gol, le-am luat absolut aiurea. Ce s-a întâmplat în careu (n.r. – la golul de 1-1)… Când o echipă atacă, îți asiguri imediat apărarea, marcaj om la om. La noi, n-a existat comunicare. Le-am zis, înainte de meci, că vreau să îi aud urlând în teren, nu țipând. Repet: la noi, n-a existat comunicare. Și a fost și teama din partea a doua. Pe urma, a intervenit și arbitrul în favoarea lor“, a spus Lucescu.

Abia după ce a fost presat de jurnaliștii prezenți în sală, „Il Luce“ a vorbit, vizibil nervos, despre rolul său în eșecul de la Zenica.

„Eu am cea mai mare vină. Eu răspund pentru necalificare. Eu sunt responsabil pentru tot ce înseamnă rezultat. Altceva vrei? Șeful e vinovat mereu. Nu am găsit soluțiile cele mai bune. Sunt vinovat și pentru că nu am primit penalty cu Bosnia (n.r. - în înfrângerea de la București, scor 0-1), dar și pentru că i-a dat roșu lui Drăguș“, a spus selecționerul.

